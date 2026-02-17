logo pulso
Sarampión suma 31 muertos en México

La Secretaría de Salud reporta 9 mil 850 casos en el país; Jalisco concentra la mayor cifra de contagios

Por El Universal

Febrero 17, 2026 11:35 a.m.
A
Sarampión suma 31 muertos en México

Hasta ayer lunes 16 de febrero de 2026, se registraron 31 muertes causadas por sarampión en México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Ssa).

El penúltimo registro, del pasado viernes 13 de febrero, reportó 29 personas fallecidas derivado del brote de sarampión, ese mismo día la primera en Chiapas; sin embargo, el fin de semana se sumaron dos muertes más, una en Jalisco y otra en Durango.

Al día de ayer, la dependencia federal reportó 9 mil 850 contagios confirmados en el país, y la mayoría de ellos en Jalisco, que suma 2 mil 659 casos desde que inició el brote, en febrero del año pasado.

Asimismo, la Ssa ha notificado 25 mil 799 casos probables, y tiene en estudio 4 mil 585 casos.

En total, suman 31 decesos por sarampión en nueve entidades del país, la mayoría ocurridos el año pasado en Chihuahua (21). Las muertes se han registrado en Jalisco (3), Durango (1), Ciudad de México (1), Chiapas (1), Sonora (1), Durango (1), Michoacán (1) y Tlaxcala (1).

La Secretaría de Salud reporta 9 mil 850 casos en el país; Jalisco concentra la mayor cifra de contagios

