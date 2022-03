"Fiscalía de Morelos no aterriza investigaciones sobre feminicidios"

CUERNAVACA, Mor., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Gobernación, Adán Augusto López acusó a la Fiscalía de Morelos de "no de aterrizar las investigaciones" por casos de feminicidio en la entidad, que tiene ocho municipios con alerta de género por violencia contra las mujeres.

Por lo que, dijo en la conferencia presidencial celebrada este viernes en Morelos, la mayoría de los casos se trabajan con la Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial del estado y el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

"Se trabaja coordinadamente con el gobierno del estado, son 36 municipios hay alerta de género en ocho, es probable que se retiren dos en Huitzilac y Jiutepec. Estamos trabajando con el gobierno, con el área de seguridad, porque la prevención es parte del combate al delito, hay algunos problemas porque la Fiscalía que tiene la obligación de procurar justicia, pues no termina de aterrizar en cuanto a la investigación pero en la mayoría de los casos se trabaja coordinadamente con la FGR, el Poder Judicial y con el gobernador".

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez afirmó que los feminicidios disminuyeron 45.7% en el último año en Morelos.

"El trabajo ha resultado bien, el año pasado en un lapso de marzo de 2020 a febrero de 2021 hubo 35 feminicidios, para el mismo periodo de marzo de 2021 a febrero de 2022, ha habido 19, es decir hubo una disminución de 16 feminicidios en el último periodo lo que significa un decremento de 45.7%".

Y añadió: "Es decir que las acciones que se están realizando en Morelos están dando resultados, aún quedan algunos feminicidios por resolver pero en la mayoría de los casos ha habido responsables.

"En este año hubo 3 feminicidios en enero, en febrero no hubo ninguno, pero en el caso de los tres hay algunos resultados y algunos responsables detenidos. En resumen, va bien la erradicación de este delito".