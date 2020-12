Fiscalía de Nayarit reasegura y catea 2 fincas de exgobernador

Después de que el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, perdiera un amparo con el que pretendía que la Fiscalía del Estado no pudiera asegurar algunos de sus bienes, la dependencia estatal reaseguró y cateó dos fincas cuyo valor se estima en 170 millones de pesos.

La primera de ellas es un rancho construido en más de 39 mil metros cuadrados en el ejido La Cantera, de Tepic, que en 2013 fue adquirido por la exsenadora del PRI, Margarita Flores Sánchez, y vendido un año después en cinco millones de pesos a la inmobiliaria L-Inmo de la Ciudad de México, cuyo registro no existe.

La segunda es la finca que fungía como sede de la Fundación Ríe, en la Colonia El Pedregal de San Juan, en Tepic, de la que también formaba parte el boxeador Saúl "El Canelo" Álvarez, amigo del exmandatario.

La Fiscalía informó que durante los cateos realizados a estas dos fincas "se pudo inspeccionar e inventariar diversos objetos también de gran valor, ampliamente reconocidos como propiedad del ex gobernador Roberto Sandoval Castañeda, con lo que se robustece la presunción que se conduce como el verdadero dueño de dichas propiedades".

Entre estos objetos está una silla de montar con incrustaciones de oro y diamante, las iniciales del exmandatario y el escudo de Nayarit; otras monturas finas, obras de arte y un caballo disecado que perteneció y era el favorito de Sandoval.

"Los objetos serán valuados e integrados a la cuantificación del patrimonio ilícito y no justificado de Roberto Sandoval Castañeda; por su lujo excesivo son una prueba más de ello", indicó la dependencia estatal.

Por ahora estas fincas están bajo resguardo de la Comisión de Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados y se sigue una ruta legal para que éstas, junto con los demás inmuebles, ganado, objetos y bienes asegurados al exgobernador sean reintegrados a la hacienda pública estatal.