Fiscalía General asume investigación por muerte de agentes CIA en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Fiscalía General de México dijo el martes que asumió las investigaciones sobre el controversial caso de los dos agentes de la CIA que murieron en un accidente en Chihuahua, y que desencadenó la renuncia del fiscal de ese estado norteño.

Fiscalía General México investiga muerte agentes CIA Chihuahua

El anuncio se dio horas después que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió en su conferencia matutina al Ministerio Público avanzar las investigaciones sobre la participación que tuvieron en el país los dos agentes estadounidenses, y descartó que la salida del fiscal César Jáuregui implique el cierre del caso.

Jáuregui anunció el lunes su renuncia tras reconocer que hubo omisiones en la información sobre los agentes extranjeros y admitió que esa falla "vulneró los mecanismos de control y comunicación" que debía asegurar como fiscal.

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Los dos agentes estadounidenses murieron junto a dos funcionarios de la fiscalía estatal el 19 de abril cuando la camioneta en la que viajaban derrapó y cayó por un barranco en las escarpadas montañas que unen Chihuahua —fronteriza con Texas—y el estado de Sinaloa, donde se había desmantelado un laboratorio de drogas sintéticas.

Los estadounidenses fallecidos eran miembros de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), confirmó The Associated Press un funcionario de Estados Unidos y otras dos personas familiarizadas con el asunto, quienes hablaron bajo condición de anonimato por tratarse de temas sensibles de inteligencia. La CIA no ha hecho comentarios.

Renuncia fiscal César Jáuregui tras omisiones en caso agentes CIA en Chihuahua

La Fiscalía General de la República indicó en un comunicado que inició una investigación por "noticia criminal" por las declaraciones que ofreció Jáuregui el 19 de abril y la información que difundió la Mesa de Seguridad Estatal de Chihuahua sobre la presencia de personas extranjeras en un operativo en esa entidad, y planteó que existe la posibilidad de que "se hayan cometido en materia de seguridad nacional".

Además, se informó que tras "petición reiterada" la fiscalía de Chihuahua remitió el lunes al Ministerio Público una copia de la carpeta de investigación "por lo que las actuaciones realizadas por esa autoridad ministerial se encuentran en análisis".

La Fiscalía General también investiga el laboratorio clandestino de droga que localizaron las autoridades de Chihuahua.

La Secretaría de Seguridad federal mexicana informó el fin de semana que uno de los agentes estadounidenses había ingresado a México como visitante y que el otro lo había hecho con un pasaporte diplomático. A su vez ratificó que no estaba al tanto de que agentes extranjeros estuvieran operando en su territorio.

La fiscal encargada de investigar los hechos en Chihuahua, Wendy Chávez, dijo el lunes que los extranjeros "no formaban parte del despliegue operativo institucional" y que su participación en el convoy estatal "no fue reportada a mandos superiores".

Agregó que los agentes de la CIA "no portaban armas de fuego ni insignias oficiales de ninguna institución, vestían ropa civil y mantuvieron el rostro cubierto la mayor parte del tiempo".

Gobernadora de Chihuahua niega conocimiento de operación con agentes CIA

En medio de la polémica que ha desatado el caso que ha tenido implicaciones diplomáticas y políticas, el secretario de Seguridad federal, Omar Garcia Harfuch, admitió el martes que la gobernadora de Chihuahua, la opositora María Eugenia Campos, le informó en una reunión que tuvieron esta semana que ella no tenía conocimiento de que se estuviera desarrollando alguna operación con agentes norteamericanos en campo.

Campos fue invitada por el Senado para informar sobre el caso, pero la gobernadora notificó el martes que no acudiría para no comprometer las investigaciones.