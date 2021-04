Fiscalía ofrece recompensa para localizar a exrector de UAEM

La Fiscalía Anticorrupción del estado ofreció una recompensa de hasta 1110 UMAS, alrededor de 100 mil pesos, a quien aporte datos para localizar al exrector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, considerado prófugo de la justicia luego de la liberación de una orden de aprehensión en su contra.

El fiscal Anticorrupción de Morelos, Juan Salazar Núñez, confirmó asimismo que solicitó a la dirección general de la Interpol la cooperación internacional para localizar al exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera, declarado sustraído de la acción de la justicia porque hace un mes no se presentó a comparecer en la audiencia de formulación de imputación por el delito de peculado.

La Fiscalía Anticorrupción acusa al exrector de presuntamente comprometer 450 millones de pesos de la máxima casa de estudios de Morelos, recursos del subsidio otorgado por el Gobierno de Morelos a la universidad, como garantía del crédito con Banco Interacciones, pese a que estaban destinados a la política salarial, plazas de nueva creación, carrera docente, gastos de operación, desarrollo de programas y proyectos de docencia, investigación y difusión de la cultura, así como los apoyos administrativos necesarios para la prestación del servicio educativo.

A mediados de marzo se realizó la audiencia de formulación de imputación pero el abogado del ex rector de la UAEM (2012-2018) no pudo justificar la inasistencia de su cliente a la audiencia en la Ciudad Judicial de Atlacholoaya, situada al sur del estado, por lo que la Fiscalía Anticorrupción emitió la ficha de búsqueda y ofreció una recompensa económica a quien aporte información útil para su localización, porque fue buscado en al menos cinco domicilios y en las instalaciones de la máxima casa de estudios, pero no fue localizado.

Los señalamientos contra Vera Jiménez datan de 2013 cuando la universidad morelense recibió 239.3 millones de pesos desde la Secretaría de Desarrollo Social para luego enviar el 85 por ciento a la empresa Evyena Servicios, que durante las auditorías nunca fue localizada.

Hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción imputó a Eduardo "N", extesorero de la UAEM, por el delito de Peculado, por la presunta distracción de 450 millones de pesos.