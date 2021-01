Fishers, Toks y Potzolcalli abrirán sus puertas a comensales en CDMX

Cadenas de restaurantes como Fishers, Potzolcalli, Toks, Sonora Grill y otros abrirán sus puertas a los comensales en sus instalaciones, a pesar del semáforo rojo y las restricciones que este implique en el Valle de México.

Manolo Ablanedo, socio y director de comunicación de Fishers y quien impulsa el slogan #abrimosomorimos, indicó que más de 500 restaurantes abrirán hoy. "No sabemos cuál será la sanción, pero más de 500 restaurantes de la CDMX abriremos a partir de hoy porque no resistimos más y la siguiente opción para sobrevivir es despedir meseros y cocineros" , dijo.

En días pasados, los restauranteros firmaron una petición dirigida a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en la que solicitan que la venta de comida formal se vuelva parte de las actividades económicas esenciales ya que de sus negocios dependen muchas familias, además de proveedores y el sector agrario y pesquero. Al estar cerrados esta cadena de valor se rompe.

Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Ablanedo lamentó que haya tantas restricciones para los restaurantes establecidos, mientras que el ambulantaje opera sin ninguna medida.

Habrá sanciones, confirman autoridades

Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno capitalino, pidió a los restauranteros ser solidarios en el marco de la pandemia por coronavirus.

Además, confirmó que habrá sanciones para los restauranteros que abran sus instalaciones a comensales, conforme lo indica la Gaceta local, al no ser negocios esenciales.

Por su parte, el grupo Sonora Grill señaló que no quieren provocar ni confrontar a las autoridades, pero también van a reabrir 5 restaurantes porque no tienen otra alternativa.