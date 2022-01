Foto de Blanco con supuestos delincuentes fue tomada en parroquia, confirma Diócesis de Cuernavaca

El vicario general de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, confirmó que la fotografía que difundió la OEM donde aparece el gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo junto con tres presuntos líderes de grupos criminales, fue tomada en la iglesia "La Asunción" en Yautepec.

Desde la Catedral de Cuernavaca, Tomás Toral rechazó que la iglesia católica tenga vínculos con la delincuencia organizada, y afirmó que esa fotografía fue tomada el 12 de diciembre de 2018 porque casualmente ahí se encontraba el mandatario morelense.

Con base en esa fecha, diciembre de 2018, Cuauhtémoc Blanco había concluido su gestión como presidente municipal de Cuernavaca (2015-2018) y cumplía dos meses al frente del gobierno del estado.

El también rector de la Catedral dijo que el párroco Juan Alvarado, que en ese tiempo oficiaba las celebraciones religiosas en la parroquia "La Asunción", no sabía qué personajes estaban presentes y solo pudo reconocer a Cuauhtémoc Blanco porque "no puedes dejar de ver que es el gobernador".

"Él (el padre Juan) se recuerda que en una ocasión en una misma de 12 de diciembre pues estuvieron ahí presentes, pero él simplemente no sabía, igual que no sabía qué personajes había ahí, más que el gobernador, que no puedes dejar de ver que es el gobernador.

"Es una misa de 12 de diciembre donde va la gente, va la multitud, por supuesto el vio al gobernador, sí estuvo ahí, pero no en otro sentido, sino en el sentido de que sea como afirman por ahí, algún interpretador de la situación", declaró Toral Nájera.

Con la declaración del vicario de la diócesis de Cuernavaca se descartó que la foto haya sido tomada en la casa del mandatario morelense, como lo infirió la oposición política, y conforme con esa declaración el Día de la Virgen de Guadalupe es una de las fechas más importantes para el catolicismo que reúne cada año a cientos de feligreses en cada iglesia.

Toral Nájera precisó que los sacerdotes no tienen la obligación de conocer a fondo a las personas que acuden a las parroquias a solicitar los diferentes servicios religiosos, y tampoco tienen que saber quién o a qué se dedica la persona que acude a ellos, por lo que afirmó que los párrocos están para los feligreses, quienes tiene el derecho de solicitar algún servicio.

En este sentido, Tomás Toral señaló que se tiene que llevar a cabo una investigación para aclarar los hechos y terminar con las interpretaciones.

La fotografía donde el gobernador posa con Irving Eduardo Solano Vera, "El Profe", presunto líder de Guerrero Unidos y el CJNG; Homero Figueroa Meza, "La Tripa", cabeza del Comando Tlahuica, y Raymundo Isidro Castro, El Ray, del CJNG, éste último asesinado en 2019, en el penal de Atlacholoaya, desató una fuerte polémica y de inmediato el gobernador negó haber conocido a los tres supuestos integrantes del crimen organizado.

Un día después fue colgada una manta en tres municipios del estado donde amenazaban a Blanco con dar a conocer información sobre el asesinato de Samir Flores, férreo activista opositor a la planta termoeléctrica de Morelos.