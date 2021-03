Fotógrafa Berenice Fregoso acusa impunidad tras agresión el 8M de 2020

La fotógrafa de EL UNIVERSAL, Berenice Fregoso, acusó que Andrés Manuel López Obrador usó en su conferencia mañanera el video de la agresión en la que resultó lesionada en la marcha del 8M de 2020, para justificar las colocación vallas metálicas alrededor de Palacio Nacional y que hasta la fecha, no se ha hecho justicia en su caso.

En la conferencia matutina de este lunes, López Obrador pidió transmitir el video en el que se observa que manifestantes lanzan bombas molotov y el fuego alcanza a la fotógrafa Berenice Fregoso.

"Miren si no ponemos la valla que pasa", señaló el Mandatario en el momento arrojan la bomba molotov, explota y quema a las periodistas.

"Si no ponemos la valla entonces hay que poner a granaderos, mujeres y hombres frente a frente, es exponer la vida de quienes están manifestando y de servidoras públicas, es prevenir, no hay ninguna limitante para manifestarse, no vamos a reprimir al pueblo", aseguró.

"A un año sigo esperando justicia"

"Nunca han hecho nada, es muy raro que las autoridades no detengan a nadie, pues se trata de uno de los puntos con más cámaras.

"A un año sigo esperando justicia. Es muy lamentable que el presidente use la imagen como excusa para vallas. No queremos vallas, queremos justicia", abundó Fregoso en entrevista para EL UNIVERSAL.

En redes sociales, la fotoreportera también señaló que no se menciona la otra cara de la impunidad, pues ni la Fiscalía capitalina o alguna otra autoridad han proporcionado información de lo sucedido aquel 8 de marzo del 2020.

"En un lugar donde lo que sobran son cámaras no han dado seguimiento ni respuestas @Claudiashein por qué el presidente usa lo de mi ataque pero a la fecha no dicen de quien lo perpetró? ", escribió la fotografa.

Fuego de bomba molotov alcanzó a fotoreportera

Durante la marcha del 8 de marzo del 2020, día de la mujer, se realizaron actos vandálicos e incluso hubo bombas molotov en Palacio Nacional, una de ellas hirió a la fotógrafa de esta casa editorial, Berenice Fregoso.

En un video, en poder de EL UNIVERSAL se observa cuando una persona lanza una bomba contra los policías que resguardaban la puerta mariana de Palacio Nacional, y el explosivo estalla frente a fotógrafos.

Elementos del ERUM dieron primeros auxilios a Berenice Fregoso, quien después fue trasladada a un hospital con quemaduras de segundo grado.

Esa marcha reunió a más de 80 mil personas en la Ciudad de México, con el principal reclamo de justicia para los feminicidios, como los de Fátima, Ingrid y Abril.

El presidente @lopezobrador_ está usando un video en el que sale mi imagen para justificar sus #vallas, pero no dice la otra cara de la impunidad. Al día de hoy la @FiscaliaCDMX o el @GobCDMX no han dado a mi o a la empresa en la que laboro información al respecto #8M qué pasó ?? pic.twitter.com/iK5tdu8NSN — Berush (@fotoaccionuni) March 8, 2021