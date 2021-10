FOTOS: Vacunan contra Covid a menores en riesgo en la CDMX

Galería 1 de 5

Adolescentes de 12 a 17 años con comorbilidades, acompañados de sus padres, acuden este lunes a la Biblioteca Vasconcelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, para recibir su primera dosis contra el Covid-19 de la marca Pfizer.

Dante Buendía, de 12 años, de la alcaldía Benito Juárez, acompañado con su familia, acudió vestido como Boba Fett, el famoso caza recompensas de Star Wars, aseguró que su recompensa fue estar vacunado.

"Tengo obesidad, el Covid-19 yo lo tomaba como cualquier otra enfermedad. Los niños y niñas deben tener confianza de que si se pueden vacunar, y no solamente es de que les va a doler. Ya esperaba la vacuna, mi consejo es que sí se pueden vacunar y no pasa nada", dijo.

Vacunación sin contratiempos

Su padre, Mauricio Andrés, quién acudió como Stormtrooper, soldado del imperio galáctico de Star Wars, señaló que durante la pandemia tenían temor de algún contagió del virus, pero salieron adelante.

Añadió que no tuvieron contratiempos en la unidad vacunación y que incluso fue más rápido de lo que esperaban.

Al interior de la Biblioteca Vasconcelos hay 25 cédulas vacunadoras que aplican la dosis para los niños y niñas que no tienen ninguna comorbilidad que les impida trasladarse, mientras que los que utilizan silla de ruedas u alguna prótesis se les inmuniza en otra área.

Los padres de los menores pueden permanecer al interior del recinto para acompañarlos en todo el proceso, es decir desde que los inyectan hasta que están en el área de observación.

En ese sentido, la música de reggaeton y rock se hizo presente en el área de observación para que los niños y niñas realicen diversos ejercicios.