Fox convoca a marchar al Zócalo en defensa del INE

El expresidente de México, Vicente Fox, hizo un llamado "por sus pistolas" a marchar el próximo 26 de febrero rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) y "para demostrar quién manda".

Ante el plan B de la reforma electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el exmandatario de México usó sus redes sociales para no "apiñarse al INE".

"Qué nadie se me raje", expresó Fox en otro mensaje al hacer un llamado a defender el voto, la libertad y la democracia.

"A la Alameda por una concha con nata. Al Zócalo por el INE", expresó Vicente Fox, quien calificó de "macabro", "perverso", "de mal nacidos" y "apátridas" el Plan B de la reforma electoral.

"Soy libre, no acarreado. Por mis pistolas estaré en el Zócalo", agregó el exmandatario panista.