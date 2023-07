Fox muestra apoyo a Xóchitl Gálvez y lo tunden en redes

A-AA+

Vicente Fox manifestó abiertamente su apoyo a Xóchitl Gálvez, ello luego de que la senadora tuviera una confrontación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien incluso denunció por violencia política de género.

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz es la candidata por el Frente Amplio Por México (PRI-PAN-PRD) para ocupar la presidencia de la República 2024. Y su nombre no ha dejado de ser tendencia por los constantes roces con AMLO.

En medio de desacuerdos, diversas figuras políticas se han sumado a la aspirante de la oposición, uno de ellos fue Vicente Fox. El político le envió un mensaje por medio de su cuenta de Twitter, pero no recibió la respuesta que esperaba.

"¿Es Hillary Clinton o Michelle Obama? No es Xóchitl", escribió el expresidente en la app del pajarito azul, donde le siguen más de 1.4 millones de personas.

El mensaje no pasó desapercibido en la plataforma, aunque no por las razones adecuadas. Y es que usuarios tundieron al expresidente por comparar a tres mujeres y por un pequeño error ortográfico:

"O sea, ¿es o no es?", "Como cuando una coma ausente echa a perder tu publicación y, además, difunde todo lo contrario a lo que querías comunicar", "¿Si lee lo que escribe?", "La importancia de la coma", respondieron internautas.

Poco le importaron a Vicente Fox los señalamientos en el tuit, pues en sus redes sociales también celebra la jornada de precampañas que se encuentra llevando a cabo la senadora.

En un segundo mensaje, Vicente Fox también refirió unas palabras a la candidata, en un tono irónico. "Xóchitl dijo: De los corruptos líbranos, señor. De los pendej** líbranos, señor. De los huevones líbranos, señor. Del maligno enemigo líbranos, señor".