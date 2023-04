Francisco Garduño se mantiene en el INM

A-AA+

CIUDAD JUÁREZ, Chih., abril 25 (EL UNIVERSAL).- Tras una audiencia de más siete horas se determinó que la audiencia de vinculación o no a proceso de Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), será hasta el domingo 30 de abril, luego de que se solicitara la duplicidad del término por 144 horas.

Además, el Ministerio Público (MP) Federal solicitó determinar tres medidas cautelares, entre ellas la de firma periódica.

Las otras dos medidas que el MP solicitó fueron que el aún funcionario federal, fuera separado del cargo como comisionado, además de impedirle la salida del país, sin embargo, el juez Víctor Mario Hernández Calderón aceptó sólo la de firma periódica que sería cada martes de cada 15 días.

En cuanto a la duplicidad del término, la audiencia para vinculación o no a proceso será hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana en Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, Chihuahua.

La audiencia inicial contra Francisco inició esta mañana a las 9:15 horas y concluyó después de las 16:00 horas de hoy.

El funcionario federal no dio declaraciones respecto a su proceso.