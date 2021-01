Frases de López-Gatell sobre sus vacaciones

"No tengo nada que ocultar (...) fui a visitar a familiares muy cercanos", fue parte de la explicación de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, sobre la foto en la que se le captó de vacaciones en una playa de Oaxaca, luego de viajar desde Ciudad de México, que está en semáforo rojo.

Con saco y corbata, el subsecretaraio de Salud Hugo López-Gatell llegó tarde a la primera conferencia vespertina de 2021 para dar su reporte de Covid-19, en medio de la polémica de su viaje a una playa de Oaxaca en plena pandemia que quedó retratado en una imagen difundida el fin de semana pasado.

Ahora arribó al salón Tesorería de Palacio Nacional, en Ciudad de México, portando cubrebocas, atrás quedó la playera amarilla con la que fue captado en un restaurante en Playa Zipolite, en San Pedro Pochutla, Costa de Oaxaca.

El motivo del retraso, según el funcionario que dio inicio a la conferencia, fue que sostenía una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como es costumbre, y quien más temprano fue a jugar beisbol y dijo que López-Gatell ha trabajado intensamente y tiene derechos.

Antes de tomar a las 19:37 horas la estafeta de la conferencia, López-Gatell había adelantado en su cuenta de Twitter que la Cofepris había ya autorizado la vacuna anticovid de AstraZeneca para uso de emergencia, aunque antes había tuiteado, por "error tipográfico", que era la de manufactura china de la firma CanSino, para luego corregir.

Llegó para abrir la ronda de preguntas y respuestas de esta conferencia y tras una cuestión relacionada con esas vacaciones, López-Gatell comenzó -no sin antes responder otra inquietud- a dar detalles de lo que había detrás de esa imagen.

"Vi que en las redes sociales y también en unos periódicos de circulación nacional en primeras planas causaba interés dónde había estado yo en los días de fin de año", abrió su discurso.

Y luego dio el detalle privado por si era de interés público: "Es un sitio hermoso con una población muy generosa", comentó sobre el destino de su viaje: San Pedro Pochutla, Costa de Oaxaca.

Después reveló con quién estuvo más allá de la mujer que lo acompañaba en el restaurante donde fue retratado. "Fui a visitar familiares muy cercanos, personas muy amigas", aunque no reveló el número de personas en la reunión.

López-Gatell mencionó un detalle más sobre dónde estuvo desde el 31 de diciembre de 2020. "Estuvimos en una casa particular en los días de fin de año".

Y sobre cómo fue la convivencia, el funcionario explicó que se tomaron las distancias necesarias. "Es relativamente fácil, si uno contempla esas actividades, separar los lugares de la mesa".

El subsecretario añadió que si se le vio en un restaurante es porque en Oaxaca sí estaba permitido consumir alimentos en las mesas de los locales de comida a diferencia de la Ciudad de México y el Estado de México en donde por el semáforo rojo sólo hay servicio para llevar.

"No lo tenían totalmente claro, aquí se los aclaramos (...) la noción de que la intervención de prevención en México es diferente a la que han usado otros países", dijo.

"En Pochutla (...) los restaurantes están abiertos, efectivamente estaba en un restauran tomando los alimentos", expuso.

Con esto, López-Gatell ejemplificó que en México "las realidades no son sincrónicas" pues mientras en la capital del país hay ciertas restricciones de movilidad, en otros países no hay las mismas.