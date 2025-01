Frena R. Monreal reforma a Infonavit

Ciudad de México.- A pesar de que por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum defendió su reforma a la Ley del Infonavit, y rechazó que los ahorros de los trabajadores estén en riesgo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, frenó la aprobación de la minuta en San Lázaro y aseguró que no habría periodo extraordinario el próximo miércoles.

Al mismo tiempo, logró frenar el dictamen de la minuta que se aprobaría este lunes en el interior de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

Por la mañana, Sheinbaum afirmó que es falso que la reforma ponga en riesgo los ahorros de los trabajadores y llamó a la Cámara de Diputados a proceder a su aprobación, motivo por el que se recomendó abrir un periodo extraordinario.

Más tarde, Monreal ofreció una conferencia en la que detalló que, a pesar de que había disposición de todos los grupos parlamentarios para convocar a una sesión extraordinaria, determinó no promover el periodo extraordinario, toda vez que el sector empresarial le pidió hacer un análisis más profundo en la materia.

“No habrá extraordinario (…) me reuní con empresarios y me han pedido que valoremos más esta minuta. Todos están en disposición de llevar a cabo el periodo, pero es una valoración interna de que no haya periodo extraordinario, para dar tiempo a que haya una mayor reflexión y no tomar a la ligera decisiones legislativas que son claves y fundamentales para el país”, aseveró.