FRENA tiene todas las garantías para manifestarse: López Obrador

Ante la marcha que realizará mañana sábado el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) titulada "El Gran Despertar de México", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la organización opositora a su gobierno tiene todas las garantías para manifestarse.

"Tienen todas las garantías para manifestarse, son libres", dijo antes de terminar su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Este sábado, a las 10:00 horas, el Frente Nacional Anti-AMLO está convocando a reunirse en el monumento a la Revolución para de ahí iniciar una marcha rumbo al Zócalo de la Ciudad de México para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estamos todos invitados a participar de la mega concentración este sábado en el monumento a la Revolución, tan simbólico y querido para todos los mexicanos. Nos reuniremos este sábado, a las 10:00 de la mañana para consensuar e iniciar las acciones de la nueva etapa que comienza en nuestra lucha no violenta que culminará con la destitución o renuncia de López (Obrador) a la presidencia de la República", señala la organización en un comunicado.

A pesar de que el sábado por la noche, el líder de Frenaaa, Gilberto Lozano, había informado que se levantaría temporalmente el plantón que mantienen desde hace dos meses en la plancha del Zócalo, integrantes de la organización se mantienen en el lugar.

El pasado martes 17 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la ruptura que existe al interior de la organización, luego que Gilberto Lozano señalara que el plantón en el zócalo capitalino había sido infiltrado por "reventadores" para intimidarlos.

"Ahora el señor Lozano dice que los que se quedaron son de nosotros, no, son de ellos mismos, porque no se pusieron de acuerdo y se quedaron ahí".

Lozano se deslindó de aquellas personas que "por capricho o ser infiltradas", señaló, buscan otros intereses diferentes a los de su organización.