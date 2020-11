Frenaaa convoca a un "paro económico nacional"

Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa), convocó a los ciudadanos a realizar un "paro económico nacional" para que no paguen impuestos y de esa manera el gobierno federal no recaude dinero.

En un mitin que Frenaaa realizó en el Ángel de la Independencia, luego de marchar desde el Monumento a la Revolución, Gilberto Lozano señaló que el paro económico debería durar entre 15 y 20 días.

"Declaramos el inicio de un boicot del pago de impuestos, declaramos en este momento que vamos a ahorcar al marrano porque no le vamos a dar un centavo", exclamó el activista.

También recomendó a los representantes de FRENAAA comunicar la decisión del paro económico a las cámaras empresariales de los estados.

"Nos va a costar trabajo, pero tenemos que ir a lo contundente, los gobiernos se mueren porque no les llega dinero, eso tenemos que hacer, no dinero al gobierno", agregó Lozano.

Después de llevar a cabo el mitin en el Ángel de la Independencia, los integrantes de Frenaaa decidieron seguir marchando rumbo al Auditorio Nacional.

"¡López, vete ya! ¡López, vete ya!", es una de las consignas que se escuchan durante esta marcha.