Frenan envío a EU de operador del CJNG y primo de "El Mencho"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un secretario en funciones de juez frenó por el momento la expulsión de José Luis Sánchez Valencia, alias "Chalamán", primo del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, "El Mencho", a Estados Unidos, país que lo requiere por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Detenido el sábado pasado en Colima, Sánchez Valencia tramitó ayer un amparo ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, cuyo secretario le concedió una suspensión de plano contra su expulsión, destierro, extradición o traslado al vecino país del norte, actos que atribuyó a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El secretario en funciones de juez solicitó que se notifique personalmente al quejoso, en lugar donde se encuentra recluido, para la ratificación de la demanda de amparo registrada con número de expediente 783/2025.

Elementos de la Marina Armada, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron en Colima a José Luis Sánchez Valencia, "Chalamán", identificado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según el Gabinete de Seguridad, "Chalamán" fue ubicado en la zona conurbada de la ciudad de Colima y Villa de Álvarez, en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez, donde los agentes federales le cumplimentaron una orden de detención provisional con fines de extradición por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud y asociación delictuosa.

De acuerdo con autoridades federales, José Luis Sánchez Valencia, alias "Chalamán", era buscado por autoridades de Estados Unidos por narcotráfico y conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.