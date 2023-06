Frente Amplio por México tendrá 3 aspirantes en 20 días: Creel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- En 20 días, el Frente Amplio por México habrá escogido a tres aspirantes de la oposición para competir por la candidatura presidencial, en 2024, señaló el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel.

"Irán quedando menos y menos, al punto de quedar tres en los próximos 20 días, vamos a tener tres solamente, de todos los que tenemos en este momento", refirió el legislador panista que aspira a competir en el proceso electoral del próximo año.

Explicó que el método presentado el pasado 26 de junio, tiene la finalidad de ir descartando a los más de 16 aspirantes que se inscribirán en el proceso interno que realizarán los partidos de la coalición Va Por México y asociaciones de la sociedad civil.

"Creo que es natural, era imposible empezar con 16 aspirantes, sí se puede, pero no era lógico, ni razonable. En los próximos días, seguramente, habrá más retiros, y después con lo de las firmas, se retirarán algunos otros, y después, con la encuesta, se retirarán todo el grupo, salvo tres que quedarán para la contienda final", detalló Creel Miranda.

También celebró el apoyo que ha recibido la senadora Xóchitl Gálvez en los últimos días, después de que anunció que participará en el proceso del Frente Amplio por México.

"Qué bueno que se registren más personajes, de la altura y la presencia que tiene Xóchitl Gálvez, aquí no se trata de disminuir la competencia, aquí no se trata de sacar a nadie. Los que se inscriban, bienvenidos y bienvenidas", apuntó.

Finalmente, afirmó que, si las reglas de competencia obligan a los aspirantes, como en su caso, a pedir licencia al cargo que desempeñan, lo hará; pero antes, esperará a que éstas sean definidas por el comité.

"Será el comité el que irá dando este tipo de equilibrios, y yo me someto a esas reglas. Antes de tomar cualquier decisión, quiero ver las reglas del método. Una vez que se establezcan, lo hacemos, y si tengo que tomar esa decisión (pedir licencia), la voy a tomar, no tengo ningún problema", afirmó.