Frente frío 18 provoca lluvias y bajas temperaturas en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- El frente frío 18 permanecerá estacionario sobre el noreste y oriente del país y mantendrá un patrón de lluvias y descenso de temperatura en más de 25 estados. La interacción con un río atmosférico, una vaguada en niveles medios y altos y un canal de baja presión en el sureste favorecerá condiciones inestables a lo largo del día, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El informe diario del Servicio indica que para hoy se prevén lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco. En Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo habrá chubascos de 5 a 25 milímetros.

Además se registrarán lluvias aisladas en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y generar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por ello, las autoridades pidieron atender los avisos del SMN y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ante posibles afectaciones.

¿En dónde se esperan bajas temperaturas este 5 de diciembre?

El ambiente permanecerá frío en sierras del norte y centro del país con mínimas de -10 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua y Durango. En Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz se esperan valores de -5 a 0 grados. En Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca se prevén temperaturas de 0 a 5 grados.

También hay condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua por este motivo, las autoridades de Protección Civil recomendaron abrigarse, evitar cambios bruscos de temperatura y brindar atención especial a menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En el norte y occidente del país se esperan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí. Durante la mañana continuará el viento del norte en Tamaulipas, Veracruz y el istmo de Tehuantepec con rachas de hasta 60 kilómetros por hora que disminuirán por la tarde.

En el Pacífico norte se prevén vientos de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Guanajuato, así como en las costas de Sinaloa y Nayarit.