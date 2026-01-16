logo pulso
Frente frío 29 trae temperaturas gélidas a México

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un fin de semana con clima frío y lluvias intensas en diversas regiones de México.

Por El Universal

Enero 16, 2026 02:12 p.m.
A
Frente frío 29 trae temperaturas gélidas a México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- Para este fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en el oriente, centro y sureste de México, evento de norte en el Golfo de México y ambiente helado en el norte y centro del país, según el reporte extendido del organismo.

De acuerdo con el Servicio, estas condiciones son consecuencia de la salida del frente frío número 28 y el ingreso del frente frío número 29, cuya masa de aire polar interactúa con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de una vaguada en altura.

A ello se suma el ingreso de humedad del océano Pacífico, que mantiene la inestabilidad atmosférica y favorece la presencia de lluvias y chubascos.

Se esperan lluvias para este 16 de enero en estos estados

El día de hoy, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó chubascos con lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México, así como intervalos de chubascos en Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

El viento de componente norte alcanzará rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, mientras que en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se esperan rachas de hasta 60 kilómetros por hora y se prevén heladas con temperaturas mínimas de hasta menos 10 grados en zonas serranas del norte y centro del país.

Fin de semana lluvioso en México

Por la mañana del sábado, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en Puebla, en las regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental, y en Veracruz, principalmente en Totonaca y Nautla. También se prevén chubascos en gran parte del centro, occidente y sureste.

Por la noche se desarrollará un evento de Norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas, Veracruz y el istmo de Tehuantepec, acompañado de oleaje de hasta 4 metros. Además, el ambiente será muy frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas.

El domingo persistirán las lluvias muy fuertes a intensas en Puebla y Veracruz, y fuertes en Oaxaca, Tabasco y Chiapas, y continuarán los chubascos en entidades del occidente, centro y sur.

El norte se intensificará en el istmo y golfo de Tehuantepec, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, y el oleaje elevado se mantendrá en las costas del Golfo de México y la península de Yucatán.

Durante la madrugada del lunes continuarán las heladas en zonas serranas del norte y centro del país, por este motivo, se espera la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

