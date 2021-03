Frente Nacional Ni Una Menos no marchará el 8 de marzo por pandemia

El Frente Nacional Ni Una Menos México decidió no marchar el siguiente 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus; sin embargo, aclararon que no serán indiferentes ante los 11 asesinatos de mujeres que diariamente se cometen en México.

"Las integrantes del Frente Nacional Ni Una Menos México, hemos decidido no marchar, pero respetamos a quienes lo hagan con otros contingentes", indicaron en un comunicado de prensa. Explicaron que en el último año han asesinado a más de 180 mil mujeres y hombres en México como consecuencia de la pandemia por Covid-19, "muertes ante las que no podemos ser indiferentes pero tampoco podemos ser indiferentes ante los 11 asesinatos de mujeres que diariamente se cometen en nuestro país".

Agregaron que les duele "no poder salir y tomar las calles de nuestro país en un día tan significativo para las mujeres y justo cuando nos enfrentamos a un Poder Ejecutivo tan insensible e indiferente a las demandas de las mujeres mexicanas, pero no queremos poner en riesgo la salud física de más mujeres". El Frente Nacional Ni Una Menos México recordó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reconoce oficialmente 969 feminicidios en el 2020 y 966 en el 2019.

"Nos queremos y necesitamos sanas para seguir luchando para lograr equidad, acceso a la justicia, para hacer realidad una vida libre de violencia y para que nos dejen de matar. Y como la lucha no cesa, el no marchar no significa que dejaremos pasar el día sin ningún tipo de conmemoración", aseveraron. Por lo anterior, el domingo 7 de marzo a las 7 de la noche en la víspera del 8M, transmitirán a través de su página de Facebook y de Instagram el concierto #LloraLlora organizado por La Llorona, el documental; La Catrina Son System y Ni Una Menos México en el que participarán artistas feministas, sororas y amorosas como: Astrid Hadad, Ximbo, Leiden, Rosk, Vivir Quintana y La Catrina Son System. "Durante el concierto se hará un memorial a todas aquellas que ya no están con nosotr@s físicamente, pero que hoy están más presentes que nunca en esta lucha que es de todas", informaron.

"No está de más enfatizar que apoyamos a todas aquellas mujeres que decidan marchar y protestar en las calles. Les refrendamos todo nuestro apoyo y sororidad, y deseamos que lo hagan con todas las medidas sanitarias para que no pongan en riesgo su vida ni la de sus familias".