Frida, una heroína para mexicanos

Ciudad de México.- La edad y los padecimientos propios de su raza tienen delicada de salud a "Frida", la perrita rescatista de la Secretaría de Marina que por su labor tras los sismos de 2017 en Oaxaca y la Ciudad de México se ganó el corazón de los mexicanos.

A punto de cumplir 13 años (91 años humanos) en abril, la labrador está bajo supervisión médica permanente por problemas en articulaciones y se le revisa el corazón, pulmones y órganos para detectar cualquier anomalía.

Al momento no existe riesgo latente de que muera, pero en la Marina se preparan para ese día, que esperan se demore. "´Frida´ se encuentra estable de salud, tiene algunos padecimientos propios de la edad y se encuentra bajo revisión médica permanente. No hay ningún riesgo latente de que pueda morir, pero ya es un animal geriátrico y como tal necesitamos tener los cuidados necesarios", reveló el teniente Miguel Ángel Huerta Miranda, uno de los tres veterinarios que están al pendiente de su salud.

De acuerdo con Huerta Miranda, "Frida" es un animalito geriátrico que ya no corre, no salta y ya no va detrás de su atractor: "Tiene una actividad normal, pasó a ser como si fuera una mascota".

El teniente Miguel Ángel Huerta Miranda afirma que el elemento canino representa un ícono que marcó la historia de la Secretaría de Marina y una heroína que dio toda su vida por el país.