Frívolo, hablar una semana de salón de belleza, considera senadora

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Las senadoras

negaron haber impulsado la reapertura del salón de belleza dentro de las instalaciones del Senado de la República.Entrevistadas brevemente al salir de una sesión de comisiones, lasacusaron a los medios de comunicación dee involucrarlas falsamente."Están mal informados, hablemos de la..., pónganse a inventar otras cosas,", afirmó molesta, mientras quedio la media vuelta y se alejó de los"Me parece triste que llevan los medios de comunicación una semana hablando de una, hayen este país que", consideró la, quien pidió a los medios de comunicación que le den la vuelta a este tema "irrelevante"."¡Como si descubrieran el hilo negro! En laestaestuvoy nunca nadie dijo nada", expresó.En cambio, pretendióde lo que a su parecer losdeben"Me parece bastante frívolo ponerse a hablar que si una, que si no. Aquí hay que hablar del, de lo que se aprueba, de las iniciativas, de la labor que estamos haciendo en estacon estasque van a cambiar la vida a todos los mexicanos. Sería muy bueno que lase enfoque en losde nuestro país (...) y comoqueremos que hagan su labor profesional y que puedan estar dándole cuentas a la ciudadanía de losque hay, no de una"Esa mismaestá operando todos los días en la, inclusosuyas van a arreglarse ahí. Entonces yo les invito a que vayan a ver y vean lo que es y analicen y se pongan a transmitir. (...) Llevan una semana con el tema de la estática,a la", insistió.