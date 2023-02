Fue mal candidato, está en EE.UU. y es investigado. Pero Anaya es la mejor opción del PAN

Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).– Era el 1 de julio de 2018. Los votos se sumaban uno tras de otro, y aunque ya todo apuntaba al triunfo del morenista Andrés Manuel López Obrador, también empezaban a dar cuenta de otro suceso: Ricardo Anaya Cortés, candidato de Acción Nacional (PAN) en alianza con Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), se convertiría en el panista peor votado desde la alternancia en el 2000 con 12 millones 610 mil 120 votos.

Han pasado más de cuatro años desde entonces. Anaya está fuera del país, es investigado en México por presunta corrupción en el caso Odebrecht, pero al mismo tiempo es la mejor opción para que el PAN —en alianza con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)— recupere la Presidencia, según lo que arrojan las encuestas.

Este fin de semana, el excandidato panista reapareció junto a su dirigente nacional, Marko Cortés, en un mitin realizado en Texas, Estados Unidos. Su aparición se da en la antesala de las definiciones de la candidatura de 2024, en la cual el PAN irá junto al PRI y PRD. Lo acordado con los otros partidos es que Acción Nacional sigle al abanderado.

Dentro del puñado de nombres que han sonado del lado opositor, dos nombres figuran como los más competitivos: uno es Anaya, quien dejó el país desde agosto de 2021 en medio de la investigación del caso Odebrecht; el otro es Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, el joven Alcalde de Monterrey que debutó en la política en 2018.

Antes de salir del país, Anaya había iniciado un recorrido por mil municipios del país para apuntalar sus aspiraciones presidenciales. Su gira de ese entonces generó todo tipo de burlas y críticas hasta que cesó cuando fue llamado a declarar por la FGR por presuntamente recibir millones de pesos de sobornos para votar por la Reforma Energética. Ahora su actividad se ha remitido a mensajes semanales en los que critica a la administración de Andrés Manuel López Obrador.

"Tal vez la democracia no siempre garantiza que queden los mejores, pero sí garantiza que podemos lograr que se vayan los peores", expresó Anaya en un video publicado este lunes en Twitter donde critica la Reforma Electoral. "Lo que [López Obrador] quiere es que se haga un desastre para que su Gobierno pueda tomar el control de las elecciones como era antes".

En 2012, la candidata presidencial blanquiazul fue Josefina Vázquez Mota. Su campaña estuvo marcada por la falta de apoyo de la dirigencia, del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, como ella misma ha señalado, y hasta del primer mandatario que tuvo el panismo, Vicente Fox Quesada, quien semanas antes de ese elección cerró filas con Enrique Peña Nieto.

Pese a la falta de respaldo, Vázquez Mota obtuvo una votación de 12 millones 732 mil boletas a su favor, una ventaja de 122 mil por encima de la que Anaya tendría seis años más tarde, convirtiendo al exdiputado en el candidato menos votado del panismo del siglo XXI.

En el proceso electoral de 2018 Anaya fue abanderado por el PRD y Movimiento Ciudadano, que en 2012 habían alcanzado una votación histórica de la mano de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, en el caso del panista a lo largo de la campaña estuvieron latentes las acusaciones de lavado de dinero en su contra por la trama de una supuesta triangulación de recursos que involucró la compra-venta de una nave industrial en Querétaro, donde afianzó su trayectoria política.

El golpe en el 2018 fue aplastante: López Obrador se llevó 30 millones de votos, más del doble que Anaya. El impacto alcanzó a todos los integrantes de la alianza.

El PRD pasó de haber postulado por su cuenta a Andrés Manuel López Obrador en el 2012 y lograr un apoyo inédito para la izquierda mexicana con 15 millones 848 mil votos, a obtener un millón 602 mil 715 votos para el partido al interior de una coalición.

En ese sentido, el perredista Silvano Aureoles, a quien la dirigencia quiere impulsar para 2024 pese a una investigación en su contra por la Fiscalía de Michoacán, declaró este fin de semana que no volverá a permitir un "Anayazo". Las declaraciones se produjeron después que los otros dos partidos de "Va Por México" —PAN y PRI— firmaran un comunicado conjunto sin el PRD.

"No estoy de acuerdo y me voy a oponer a que se repita el ´Anayazo´ de hace cinco años y que nos llevó a una derrota estrepitosa, una derrota anunciada. Si eso ya sucedió no podemos permitir que vuelva a suceder. Esa postura de las dirigencias del PAN y del PRI, que los del PRI definieron el Estado de México y Coahuila, y que el PAN va definir la Ciudad de México y el 24, está en veremos", dijo el exgobernador michoacano el domingo.

Movimiento Ciudadano fue un paso más allá tras el 2018: si el PRD reconoció una "derrota estrepitosa" pero mantuvo la alianza con el PAN, el partido naranja ha dicho "no" a volverse a aliar con el PAN y demás partidos de oposición.

El partido fundado por Dante Delgado, su actual dirigente, pasó en 2012 de una votación de dos millones 128 mil 671 votos —de los 15 millones 896 mil 999 que alcanzó López Obrador como candidato presidencial del Movimiento Progresista— a un millón 010 mil 891 votos, en 2018, como aliado de la derecha. Incluso en el proceso intermedio de 2021 —en el que la votación suele ser menor— el partido naranja registró sus mejores números con tres millones 449 mil 982 votos.

En diciembre pasado, el propio Dante Delgado reconoció que la alianza con el PAN y PRD en 2018 se trató de un "retroceso": "fue por un error que no volveremos a cometer: porque ahora nuestra alianza será con las y los ciudadanos y no con los partidos de la vieja política", dijo.

REAPARECE ANAYA CON LA DIRIGENCIA DEL PAN

En el camino hacia 2024, la dirigencia de Acción Nacional, presidida por Marko Cortés, anunció una gira por la República mexicana y reuniones con la comunidad migrante mexicana en Estados Unidos. El trabajo comenzó este 5 de febrero en Dallas con un primer Comité Migrante, un evento público del PAN en el cual hizo presencia Ricardo Anaya Cortés por primera vez en cuatro años.

Fotografías y videos del encuentro muestran al presidente nacional y al excandidato presidencial sonrientes. Ya en 2021 Cortés anunciaba un posible regreso de Anaya, cuando dio a conocer a posibles presidenciales. Además del exdiputado, consideró en la lista a Lilly Téllez, Santiago Creel, Juan Carlos Romero Hicks, Mauricio Vila, Mauricio Kuri, Maru Campos y Francisco García Cabeza de Vaca.

En la alianza con el PRD y el PRI, será el PAN de Marko Cortés quien designe al abanderado de "Va Por México", independientemente de que sea militante panista o no.

"Acción Nacional siglará y será el responsable de conducir el proceso para elegir al abanderado o abanderada rumbo a la Presidencia de la República y CdMx (...). En todos los procesos podrá participar cualquier ciudadano con o sin militancia partidista, considerando siempre perfiles competitivos, capaces de crecer, ganar las elecciones", detalló el pasado 1 de febrero el comunicado firmado PAN-PRI, sin el PRD.

El PRD ha propuesto a Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno en la Ciudad de México cuyo círculo allegado tiene denuncias por espionaje y corrupción; y al exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles, en la mira de la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y mal manejo de recursos públicos.

En tanto, por parte del PRI se han destapado intenciones de contender por parte del dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, quien es investigado tanto por la FGR como por la Fiscalía de Campeche; y la Senadora Beatriz Paredes, quien presidió al tricolor entre 2007 y 2011 y estuvo presente en un encuentro de exdigirentes priistas que pidieron la renuncia de "Alito" Moreno en octubre del año anterior.

La encuesta de Enkoll sobre Presidenciables 2024 de noviembre de 2022 ubica al PAN como el partido de oposición con mayor preferencia para las elecciones federales, y a Anaya Cortés como el preferido para la candidatura, seguido de la Diputada Margarita Zavala; la Senadora Lilly Téllez –que ya cuenta con el apoyo de Vicente Fox–, y el Presidente de la Mesa Directiva en San Lázaro, Santiago Creel Miranda.

Y Massive Caller, con datos de diciembre de 2022, da al exlegislador queretano como el segundo con más apoyo ante la pregunta "Si hoy fueran las elecciones [presidenciales de 2024], ¿por cuál partido político o candidato votaría usted?", con 25.2 por ciento, sólo por detrás de Marcelo Ebrard como potencial candidato de Morena en alianza con Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), quien obtuvo 32.5 por ciento de respaldo en la encuesta.

Ambas encuestadoras identificaron a Morena como el partido con la delantera, con una ventaja de 55 puntos en preferencia efectiva por encima del PAN, que obtuvo 20 puntos en el ejercicio de Enkoll; mientras que Massive Caller encontró que Morena-PT-PVEM obtuvo una preferencia de 47.5 por ciento, 15.4 puntos más que Va Por México.

Pero ya lo dijo Anaya en junio de 2022, cuando anticipaba el camino hacia las elecciones de 2024. "La pregunta es si la oposición estará a la altura del reto".