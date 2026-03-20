Fue negligencia de Pemex

Paraíso, Tab.- Al señalar que la Refinería Olmeca tiene detectores de gas y medidores de presión que alertaron de una fuga y no fue atendida correctamente, los familiares de una de las cinco víctimas fatales del incendio ocurrido el pasado martes acusaron que se trató de una negligencia.

La mañana de este jueves, el cuerpo de Ezequiel Ramírez, fallecido en el siniestro, fue sepultado en el panteón de la ranchería Tierra y Libertad en Cunduacán.

Luis Ramírez, hijo de Ezequiel, señaló que ya vieron el video en el que se observa el momento exacto en el que ocurre el incendio. El vehículo en el que viajaban las personas que perdieron la vida circula lentamente y al aproximarse a la barda perimetral estalla por la acumulación de gas.

"Al momento que nosotros vamos a la fiscalía, por ahí una de las que estaban adentro nos dijo: No, el olor se empezó a sentir y ya estaba reportado. No le podría confirmar las cosas porque no tengo las pruebas exactamente", señaló Luis.

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"Es una negligencia más. Una negligencia más de parte de Pemex porque de ahí viene (...) El cuerpo de emergencia, yo sé que atendió, pero pues es algo, es ilógico. Es que no pudo haber pasado. Creo que si ya estaba, creo que toda la refinería tiene detectores de gas, creo que a través de eso se pudo haber evitado la tragedia".

Señaló que Petróleos Mexicanos (Pemex) no puede minimizar la situación, sino que debe investigar a fondo lo ocurrido y responder a los deudos de las víctimas que quedaron en el desamparo. Ezequiel se desempeñaba como guardia de seguridad de Grupo SIPPSA, en la refinería.

Diana Cecilia Gómez Jiménez, de 30 años, laboraba como guardia de seguridad intramuros para Grupo SIPPSA, era madre soltera de dos menores, de 11 y cinco años, y tenía apenas un año trabajando en la refinería.