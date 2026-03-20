Explosión de pirotecnia en Mexquitic deja un muerto y lesionados
El estallido ocurrió en una capilla de Contreras durante fiesta patronal
Una fuerte explosión de material pirotécnico se registró durante una fiesta patronal en la comunidad de Contreras, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, dejando como saldo preliminar una persona fallecida y varios lesionados.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió al interior de una capilla donde se almacenaba pirotecnia, lo que provocó una detonación repentina que generó momentos de pánico entre los asistentes.
Tras el estallido, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia, con la movilización de cuerpos de auxilio municipales, así como elementos de seguridad y paramédicos, quienes brindaron atención a las personas afectadas.
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Hasta el momento, las autoridades continúan en el lugar atendiendo la situación y realizando las primeras investigaciones para determinar las causas del siniestro.
Se espera que en las próximas horas se emita información oficial más detallada sobre este lamentable hecho.
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