"Fue todo un éxito", dice Sheinbaum de consulta popular

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes fue todo un éxito por lo que se hizo valer la democracia participativa en la capital.

"El éxito de la consulta en la Ciudad de México... este ejercicio democratico que se celebró y del que estamos muy contentos y agradecemos la participación de todos y todas los que hicieron valer la democracia participativa como parte de esta consulta popular en el país", dijo en conferencia de prensa.

A pregunta expresa sobre que se comenta que la consulta fue un fracaso y que no alcanzó el 40% para ser vinculante, Sheinbaum aseguró que aún cuando no se dio suficiente promoción fue un éxito y fue la consulta popular donde más personas han participado.

"No hubo casillas especiales por ejemplo, aún cuando hubo todos estos impedimentos para que se celebrará la consulta con mayor participación un porcentaje muy importante de la población respondió de manera cívica", añadió que el INE tuvo una falta de compromiso en llevar a cabo la consulta.

Fue una consulta ordenada y cívica

Por su parte, el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, aseguró que la consulta popular se llevó a cabo de manera cívica y de manera ordenada, pese que algunas casillas se se instalaron tarde, por lo que fue "todo un éxito" y que tuvieron la mayor participación en las consultas que se han realizado en la capital.

Comentó que con el ejercicio de ayer se tiene la mayor participación ciudadana en la historia de las consultas de la Ciudad de México ya que se registró 806 mil 693 participantes de los cuales el 97.62% voto por el "sí" y el 1.82% votó por el "no" y 0.54% anuló su voto.

"De todas las entidades federativas, la Ciudad de México se encuentra entre las cuatro entidades con mayor nivel de participación en la consulta del día de ayer".

Recordó que en una consulta en 1993 sobre si se debían elegir a las autoridades capitalinas participaron 320 mil personas, en la consulta zapatista de 1995 participaron 300 mil personas y sobre la consulta de Fobaproa de 1998 participaron 503 mil personas.

En la consulta sobre si Andres Manuel López Obrador debía ser candidato a la Jefatura de Gobierno en el 2000 participaron 500 mil 300 personas, en la consulta del horario de verano del 2001 participaron 321 mil personas, en el plebiscito sobre los segundos pisos del 2002 participaron 420 mil personas y en la consulta sobre el aeropuerto participaron 235 mil.