Fue un desaire ciudadano: Muñoz Ledo

Ciudad de México.- Los resultados de la consulta popular representaron un "desaire" de la ciudadanía hacia Morena, reconoció el diputado de ese partido Porfirio Muñoz Ledo.

A través de Twitter afirmó que el domingo México sufrió dos derrotas: en el futbol y en la democracia, y calificó el ejercicio ciudadano como "un fracaso".

"Noche triste de ayer domingo por las derrotas en futbol y democracia que se ganan con goles y con votos. La consulta popular fue un fracaso, la historia no se vota ni se bota, la justicia se aplica, no se somete a la opinión popular. El desaire de la ciudadanía es una lección. No volvamos a banalizar el sufragio popular ni a gastar la pólvora en infiernitos", escribió el legislador morenista.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, aseguró que la baja participación dejó en evidencia que la capacidad de movilización del Presidente "comienza a derrumbarse".

"La sociedad desdeñó la convocatoria que por todos los medios, presiones y amenazas realizaron López Obrador y sus gobiernos, porque el pueblo de México sabe que la ley no se consulta, sino se aplica. Además, la gente se dio cuenta que la consulta fue una total farsa", sostuvo.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseveró que a Morena y al titular del Ejecutivo "se les acabó el cochinito para comprar votos", motivo por el que hubo abstencionismo.