Fuego consume camionetas de "huachicoleros" tras explosión en Hidalgo

Dos camionetas calcinadas fue el saldo de la explosión de una toma clandestina de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la comunidad de Loma del Progreso en el municipio de Nopala en el estado de Hidalgo.

El incendio de la toma clandestina coincidió con el tercer aniversario de la explosión de un ducto, por una toma clandestina en la comunidad de San Primitivo en Tlahuelilpan.

---No reportan víctimas

En el caso de Nopala no se reportan víctimas sólo dos unidades calcinadas una camioneta tipo pick up y una van eran utilizadas por los "huachicoleros" para acarrear el combustible robado.

Personal del Ejército y la Guardia Nacional acudieron al lugar donde acordonaron la zona, en tanto que cuerpos de rescate y de Pemex controlaron el fuego y se realizan trabajos para sellar la toma clandestina.

La zona de Nopala que colinda con Querétaro ha sido foco de lucha entre varios grupos que se dedican a la extracción ilegal del combustible, lo que ha dejado varios hechos violentos.

Hidalgo se mantiene como el estado con mayor número de tomas clandestinas, pese a que desde la explosión en Tlahuelilpan este delito es combatido por las fuerzas federales.