"Fuerzas armadas deben respetar los derechos humanos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la actitud de las Fuerzas Armadas es la de respetar los derechos humanos, cumplir con la instrucción de no reprimir a nadie y no cometer masacres.

"Desde que estamos aquí, y por convicción de años, nunca hemos dado instrucciones que se reprima a nadie, ni lo vamos a hacer, y además el Ejército tiene esa instrucción y puedo garantizar que lo están cumpliendo".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre el caso de una probable ejecución extrajudicial cometida por elementos del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en julio del año pasado.

EL UNIVERSAL dio a conocer un video sobre un enfrentamiento, grabado por un elemento del ejército mexicano en el cual se observa a una persona que está viva en la caja de una pick up que acaba de recibir más de 200 tiros. Militares apuntándolo con armas y lámparas gritan, "¡Está vivo!". Se escucha una orden como respuesta: "Mátalo".

El presidente López Obrador aseguró que a diferencia de las pasadas administraciones en su gobierno ya no hay masacres.

"La actitud del Ejército y la Marina es respetar los derechos humanos, ya no es el ojo por ojo y el diente por diente, ya no son las masacres que había anteriormente".

Aseguró que pedirá a la Fiscalía General de la República un informe de cómo va la investigación de ese caso y se castigará a los responsables si hubo abusos.