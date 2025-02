Fuerzas Armadas mexicanas nunca se subordinarán a las de EU: Semar

Al mencionar los principios que tienen las Fuerzas Armadas para defender a México, el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, explicó que hay cuatro principios en el tema de seguridad que no son renunciables, uno de ellos nunca subordinación frente Estados Unidos.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, y a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Marina indicó que el primer principio tiene que ver con la responsabilidad compartida, es decir, que reconocen que el problema es de ambos lados de la frontera y que tienen que actuar de manera coordinada y colaborativa.

El segundo es la confianza mutua, es decir, "que lo que acordamos lo cumplimos y que no nos traicionamos".

La tercera es la cooperación y no la subordinación, "es decir, podemos trabajar juntos, podemos hacer operaciones con ayuda de ellos y de nosotros en diferentes ámbitos, pero jamás las fuerzas mexicanas se van a subordinar a los Estados Unidos".

Agregó: "Y por último, el respeto a la soberanía que no es renunciable. Son los cuatro principios que rigen la cooperación en materia de seguridad con los Estados Unidos".