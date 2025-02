¿Por qué uno va a tener miedo?", dice Sheinbaum sobre Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles que no le teme a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, pues afirmó que tiene un pueblo que la respalda.

Esto, en medio de la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos y de declarar terroristas a cárteles del narcotráfico.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo afirmó que su gobierno nunca permitirá que se vulnere la soberanía nacional, y en caso de que llegara a vulnerarse, "hay un pueblo entero para defender a su patria".

"Hay tantas amenazas de Trump. Él quiere deportar miles de mexicanos, tarifas, aranceles, y también una amenaza de colocar soldados americanos en territorio mexicano. ¿Tú no tienes miedo de Trump?", se le preguntó.

"No", respondió la Mandataria federal.

"¿No?", se le insistió.

"No, tengo un pueblo que me respalda. Cuando uno tiene la certeza y la convicción, y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo?", contestó.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal señaló que Donald Trump tiene un estilo para expresarse y señaló que actualmente se está en diálogo en el tema de los aranceles.

"Pero además, una cosa también es, el presidente Trump tiene su manera de expresarse. Entonces, primero, hay en este momento diálogo. Y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía. Y si llegara a vulnerarse, hay un pueblo entero para defender a su patria".