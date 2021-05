Fuerzas oscuras ligadas a ejecución de Murrieta: Ricardo Bours

Dolido, indignado y molesto, Ricardo Bours, candidato al gobierno de Sonora por Movimiento Ciudadano (MC), aseveró que fuerzas oscuras que están ligadas con la política y con la policía Municipal, ejecutaron al candidato a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez.

La tarde del jueves 13 de mayo, el abanderado del partido naranja fue atacado a balazos, en las calles Guerrero y California, mientras repartía volantes y pegaba calcomanías en los vehículos como actividad proselitista.

El empresario Ricardo Bours, quien fuera alcalde de Cajeme (2000-2003), lamentó en lo que se ha convertido en materia de seguridad este municipio de poco menos de medio millón de habitantes, "por gobiernos corruptos e incapaces que han sucedido".

"Abel era un hombre de carácter, un hombre valiente, un hombre que no iba a sacarle la vuelta a los problemas iba enfrentarlos y a confrontarlos a resolverlos".

Externó que iba a "acabar con los corruptos, acabar con la delincuencia organizada, por eso lo mataron por eso lo ejecutaron".

"Tenían miedo que llegara un hombre preparado, un hombre que iba a acabar con la delincuencia que se ha empoderado y que sea encarnado en Cajeme, aseveró.

"Las fuerzas oscuras que están ligadas con la política, con la policía Municipal y la incapacidad de una autoridad municipal totalmente absoluta, un absurdo quien está sentado en una silla que honré, que traté con respeto, esté ocupándola un hombre incapaz, un hombre que se mofa de la circunstancia que vivimos en Cajeme".

Enfatizó Bours que los cajemenses están pagando años de olvido y desentendimiento de las autoridades, años de corrupción.

"Se ha encarnado la corrupción, se ha empoderado de la administración municipal, se ha encarnado en el actuar del gobierno y ha habido tolerancia permisiva que está llegando al absurdo, confrontación social ante la incapacidad que tiene el gobierno para dar respuestas y soluciones".

El candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano comentó que platicó con la Fiscal de Sonora, Claudia Indira Contras y confía en que dará con los responsables del asesinato de Murrieta González.

Recordó las palabras que le dijo la Fiscal: "yo trabajé con Abel... si a mí me hubiera pasado esto Abel hubiera resuelto el caso, se hubiera abocado al cien por ciento, y así me voy a abocar yo a resolver el caso".

Exigimos justicia, reclamó. "En la Fiscalía hay gente buena, estoy seguro, confío en que den no sólo con quienes jalaron el gatillo sino quien ordenó esta ejecución". Ricardo Bours dijo que seguirá su campaña con precaución, pero sin miedo.

"Tenemos que ser la voz de quienes no pueden hablar por miedo, quien escuche a la gente de lo que le duele, de quienes viven afectados por la delincuencia, no se vale tener miedo".

Funeral de Abel Murrieta

La tarde del viernes 14 de mayo, Abel Murrieta, hizo su último recorrido por las calles de Cajeme. Su cuerpo dentro de un ataúd partió de la funeraria San Martín ubicada en las calles Tamaulipas y 200, hasta la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se le ofició misa de cuerpo presente.

Cientos de personas lo acompañaron en el cortejo fúnebre, era una Marcha por la Justicia. Caminaron juntos familiares, amigos, simpatizantes, candidatos de diferentes partidos políticos, empresarios y agricultores.

El Obispo de la Diócesis de Ciudad Obregón, Felipe Pozos Lorenzini, junto al vicario general Padre Demetrio Moreno, con palabras cargadas de fe, buscaban dar aliento y consuelo, a los seres queridos, amigos y simpatizantes del extinto candidato.

Al término de la eucaristía, la carroza regresó a Abel Murrieta a la Funeraria, donde fue despedido por sus seres queridos.

Abel Murrieta Abel Murrieta nació el 1 de mayo de 1963, era Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Nuevo León; fue un reconocido abogado, catedrático, legislador, político y funcionario donde se desempeñó como procurador de justicia con los gobernadores Eduardo Bours y Guillermo Padrés.