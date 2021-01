"Fuerzas políticas quieren crear demonios", dice López-Gatell

Luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fuera captado este domingo en un restaurante en la playa de Zipolite, en Oaxaca, sin cubrebocas ni sana distancia, lo cual fue criticado en redes sociales, el funcionario dijo que la difusión de las imágenes tiene un contexto electoral, y que hay fuerzas políticas que quieren "crear demonios".

Las criticas se centraron en que el funcionario ha pedido en reiteradas ocasiones quedarse en casa.

"En el contexto electoral, es claro que las distintas fuerzas políticas quieren sacar provecho, quieren crear demonios y crear enemigos para posicionarse, pero en fin, qué bueno que hay libertad de expresión en México y qué bueno que también tenemos una sociedad más madura que analiza juiciosamente las cosas", dijo esta noche, posterior a la conferencia nocturna ante medios.

Durante la conferencia afirmó que no tenía nada que ocultar, y que su viaje se trató de una visita a familiares cercanos.

También aseguró que la escena se sacó de contexto, ya que, dijo, que qué bueno que había libertad de expresión y medios plurales, pero que se busca crear, con fragmentos, una narrativa que saque de contexto la información. "El punto es crear una narrativa con fragmentos sacándolo de contexto", dijo el subsecretario.

Sobre la foto que se difundió de él, en un avión, el pasado 31 de diciembre, en donde se le observa hablando por teléfono, sin cubrebocas.

"Por ejemplo, lo del cubrebocas en el avión, efectivamente, cuando estaba hablando, por cierto, con el doctor López Ridaura, para darle instrucciones sobre el seguimiento de los preparativos de la vacunación, no me escuchaba y me tuve que bajar el cubrebocas, en el momento en que me lo bajo, las fotografías, entonces, ya es querer sacar de contexto", dijo López Gatell.

Afirmó que en el restaurante había seis personas en la mesa, y que todas estaban distanciadas, respetando la sana distancia.

"Me toman las fotos en el restaurante, y dicen que no seguí las medidas de sana distancia, pues es sacar de contexto porque habíamos seis en la mesa, estábamos convenientemente a sana distancia, igual que otros de los que estaban en el hotel; llegué con cubrebocas, era uno verde, entonces es querer sacar de contexto las cosas", argumentó.

"Ojalá los medios de comunicación estuvieran pensando en como le ayuda al pueblo de México a posicionar mensajes que le ayuden a conducirse en esta epidemia", concluyó López-Gatell.

El subsecretario de Salud del gobierno federal fue duramente criticado durante el fin de semana, ya que se difundieron fotografías de él, primero, en un avión, en el que no usaba cubrebocas mientras hablaba por teléfono. Posteriormente, se le observó en un restaurante, en la playa de Zipolite, en Oaxaca.