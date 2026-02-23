logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Fotogalería

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Fuga masiva en penal de Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"

Grupos armados derribaron portón y reos se amotinaron en penal de Puerto Vallarta, Jalisco.

Por El Universal

Febrero 23, 2026 05:42 p.m.
A
Fuga masiva en penal de Puerto Vallarta tras muerte de El Mencho

PUERTO VALLARTA, Jal., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- El

motín
que se registró este domingo en el penal de Ixtapa

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, en Puerto Vallarta, donde además murió un custodio, derivó en la fuga de 23 reos, informó este lunes el gobierno de Jalisco.
El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, indicó que grupos armados atacaron desde afuera las instalaciones del penal y derribaron un portón con un vehículo, lo que permitió que algunos presos escaparan.
Tras el ataque, en el interior algunos reos se amotinaron y provocaron algunas riñas; tras controlar la situación, se hizo un pase de lista y se detectó la ausencia de los 23 sujetos que lograron escapar.
Hasta el momento no se ha informado sobre las identidades de los prófugos y si se les considera peligrosos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fuga masiva en penal de Puerto Vallarta tras muerte de El Mencho
Fuga masiva en penal de Puerto Vallarta tras muerte de El Mencho

Fuga masiva en penal de Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"

SLP

El Universal

Grupos armados derribaron portón y reos se amotinaron en penal de Puerto Vallarta, Jalisco.

Avalan en comisiones jornada laboral de 40 horas
Avalan en comisiones jornada laboral de 40 horas

Avalan en comisiones jornada laboral de 40 horas

SLP

Redacción

Reforma al artículo 123 avanza al Pleno.

Captura de líder del CJNG provoca 73 muertos en Jalisco
Captura de líder del CJNG provoca 73 muertos en Jalisco

Captura de líder del CJNG provoca 73 muertos en Jalisco

SLP

AP

El operativo militar para capturar a 'El Mencho' dejó 73 muertos y más de 70 detenidos.

Localizan a dos personas fallecidas y casas afectadas por lluvias en Perú
Localizan a dos personas fallecidas y casas afectadas por lluvias en Perú

Localizan a dos personas fallecidas y casas afectadas por lluvias en Perú

SLP

AP

Autoridades atribuyen responsabilidad a pobladores y municipios por construcciones en zonas de drenaje natural.