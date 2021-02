Funcionarios de Cofepris velaban por intereses de farmacéuticas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que grandes farmacéuticas imponían y tenían trabajando a funcionarios dentro de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para velar por sus intereses y autorizar cuáles medicamentos permitir y cuáles no.

"Los laboratorios, y estas empresas que acaparaban todo lo que tiene que ver con los medicamentos tenían a sus representantes en esta dependencia para la regulación de medicamentos, la Cofepris, los grandes laboratorios, los intereses creados eran los que imponían a los funcionarios, los que autorizaban qué medicamentos permitir y qué medicamento no permitir; entonces estamos limpiando esta dependencia", advirtió.

Al supervisar los avances de la construcción del Hospital General de Sonora, y acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich, así como de Jorge Alcocer, secretario de Salud (Ssa), el presidente López Obrador informó que en los dos años y tres meses que va de su administración se han terminado 82 hospitales, pero ninguno es nuevo porque son obras que heredaron de la anterior sexenio.

"Le preguntaba al maestro Juan Ferrer (titular del Insabi) que cuantos hospitales hemos terminado en los dos años y tres meses que llevamos en la presidencia, y me asegura que hemos terminado 82 hospitales.

"La verdad es que no hemos iniciado ninguna hay obra nueva, Incluso de las que heredamos hay obras que ya no vamos a poder continuar, terminar, porque es tirar el dinero, porque se hicieron obras en barrancas, en zonas de riesgo. Tengo en la cabeza lo de un hospital que se inició en Matías Romero, en el Istmo de Tehuantepec, en una barranca y con el temblor se partió, entonces qué hacemos en ese caso, dejar esa obra. Estamos seleccionando cuáles sí y cuales no, cuidando el presupuesto", reconoció.