Funcionarios de Oxchuc, Chiapas, cumplen 7 días retenidos

TÚXTLA GUTIÉRREZ, Chis., julio 24 (EL UNIVERSAL).- Funcionarios municipales y regidores de Oxchuc, Chiapas, cumplieron este sábado siete días de estar retenidos en las oficinas del ayuntamiento por integrantes del patronato local de agua, informó el alcalde Alfredo Sántiz Gómez.

El pasado domingo fueron privados de su libertad la síndica Rufina Gómez López; Tomás López Méndez, secretario particular del alcalde; y los regidores, Gabriel Encinos Gómez, Lucía López Gómez y Susana Encinos Gómez.

Los inconformes exigen la entrega de 36 hojas de lámina galvanizada a cada familia, pero como "ya les entregaron 10 unidades a 21 mil 679 habitantes; el nuevo acuerdo es que se entregaran rollos de malla a 18 mil 600 mujeres", indicó Sántiz Gómez.

El acuerdo derivó de un encuentro realizado el viernes en San Cristóbal de las Casas en el que participaron representantes del grupo que retiene a los funcionarios y regidores, el delegado de gobierno en Tenejapa, Caralampio Caridad Alcázar López, y autoridades municipales encabezadas por el alcalde.

Siguen negociaciones por secuestro de alcalde En otro tema, Alfredo Sántiz Gómez dio a conocer que los secuestradores de su hijo, Eduardo Sántis Gómez, plagiado hace 16 días, rebajaron de 25 a 15 millones de pesos la cifra del rescate.

Explicó que los secuestradores le "pedían 25 millones de pesos, ahora me piden 15 millones, pero la vida de mi hijo no tiene un valor de 15 millones. Como presidente no tengo ese recurso, espero que las instituciones de gobierno hagan las investigaciones" para encontrarlo y rescatarlo.

La Fiscalía General, señaló el alcalde tzeltal, avanza en las indagatorias y realiza su labor, no obstante, denunció que existen amenazas en contra de su familia, por ello pidió el apoyo social para la búsqueda.

"O si alguien lo tiene que lo regrese; mi hijo no tiene precio, ni por más que me pidan 15 millones no los voy a poder pagar, porque ese recurso no lo tengo", afirmó.

Durante una transmisión en redes sociales, el presidente de Oxchuc expresó que aunque los secuestradores pudieran pensar que posee recursos económicos; "su idea es que agarro recursos del municipio, pero de ninguna manera lo voy a agarrar porque mi función no es agarrar recursos del municipio", sostuvo.

Otro factor adverso, subrayó, es el conflicto municipal que impide el acceso de las autoridades, "las instituciones federales, no pueden entrar a hacer la investigación".

El alcalde Sántiz Gómez solicitó durante la mesa de diálogo del viernes que los inconformes permitan que representantes gubernamentales accedan para realizar las indagatorias.

Negó también que su hijo Eduardo sea parte de un plagio montado. "Dicen que estoy haciendo un secuestro de manera muy particular, eso es falso, lo digo acá que es falso", aseveró.