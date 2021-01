Funerarias de CDMX exigen agilizar los certificados de defunción

En forma de cortejo fúnebre con hasta 500 carrozas, dueños de agencias funerarias alistan más protestas en el Estado de México si no se agilizan los trámites en las oficinas del Registro Civil y expedición de certificados de defunción, adelantó Raúl Padilla Ortega, dirigente de la asociación de propietarios de funerarias del Valle de México.

La burocracia que prevalece en oficinas del Registro Civil y la falta de papelería que enfrentan médicos para expedir certificados de defunción ha propiciado que los cuerpos de personas que han fallecido en casa por Covid-19 y por otras enfermedades, se queden hasta cinco días en los domicilios o funerarias en municipios como Nicolás Romero, Ecatepec, Lerma y Naucalpan, acusó el representante.

"Muchísimos cuerpos permanecen cuatro a cinco días en los domicilios, porque no hay certificados, lo que representa un riesgo sanitario. Tuvimos este 7 de enero una reunión con autoridades del Estado de México y nos prometieron que esto se resolvería, que no hay desabasto en los formatos", señaló el dirigente que participó en una protesta realizada este miércoles.

"Hoy tengo seis cuerpos de personas que fallecieron y sólo tengo dos formatos para expedir certificados de defunción", declaró el médico Daniel Sánchez Hernández, quien dijo estar viviendo uno de los momentos más críticos de su carrera al ver el dolor de los deudos que mantienen por días los cuerpos de sus familiares en municipios como Tlalnepantla, Cuautitlán y Atizapán de Zaragoza.

Quienes además tienen que realizar un peregrinaje por las jurisdicciones sanitarias de estos ayuntamientos para obtener los certificados oficiales foliados que expide la autoridad federal, mismos que no puede utilizar para quienes murieron fuera de esas jurisdicciones, pese a que es un documento federal.

Ante protestas de funerarias, autoridades del Estado de México informaron que la Dirección General del Registro Civil tiene capacidad de respuesta ante los decesos que ha dejado el Covid-19, que suman 17 mil 917 en el último corte oficial.

Esta instancia cuenta con 264 oficialías que operan en los 125 municipios mexiquenses, divididas en 13 regiones. En siete se concentran las zonas más pobladas de la entidad, por lo que trabajan los fines de semana.

Para la expedición de actas de defunción, "se distribuyó en el Estado de México el papel seguridad —necesario para dichos documentos— suficiente para atender la contingencia; hasta la fecha no se ha registrado ningún tipo de escasez", aseguraron las autoridades mexiquenses.

No obstante, los funerarios solicitaron ampliar el horario de operación del Registro Civil, porque es cierto que trabajan sábados y domingos; sin embargo, dejan de atender a las 12:45 del día y en torno a estas oficinas hay filas de 15 a 30 personas, como sucede en Nicolás Romero, afirmó Raúl Padilla.