Gabinete legal y ampliado sostiene encuentro con AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- Integrantes del gabinete legal y ampliado llegaron la mañanea de este martes a Palacio Nacional para sostener un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera de este lunes, López Obrador mencionó que se reuniría con los integrantes de su gabinete para "agradecerles mucho por todo lo que están haciendo".

En este encuentro se podrían definir los cambios de funcionarios que habrá la última etapa de su administración, por lo que se prevé una avalancha de renuncias para buscar participar en las contiendas para gubernaturas en diversos estados.

Entre los asistentes que ya han llegado al recinto histórico se encuentran los secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, quien esta mañana descartó renunciar al cargo para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

También llegó Zoé Robledo, titular del IMSS, y de quien se ha dicho que buscará la candidatura para la gubernatura de Chiapas; y Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, quien evitó contestar si renunciar al cargo para buscar la candidatura de Morena para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Además, por el acceso de la calle Corregidora llegó Javier May, actual director de Fonatur y encargado del Tren Maya, quien busca ser el candidato a la gubernatura de Tabasco, estado natal del presidente López Obrador.

Miguel Torruco, secretario de Turismo, aseguró que permanecerá al frente de la dependencia hasta el fin del sexenio.

"Me quedo con Andrés Manuel, llegué con él y saldré con él", dijo a la prensa.

Por la calle Corregidora también llegó Margarita González Saravia, directora general de la Lotería Nacional y quien busca la candidatura para la gubernatura de Morelos.

Otro que llegó a Palacio Nacional es Ricardo Sheffield, titular de Profeco, quien confirmó que sí busca la gubernatura de Guanajuato.

A su llegada, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, aseguró que permanecerá en el cargo.

También llegó Rocío Nahle, secretaria de Energía, quien ha mostrado interés en competir por la candidatura de Morena para la gubernatura de Veracruz y sustituir a Cuitláhuac García en 2024.

----Tienen derecho a participar

Esta mañana, al manifestar que "no perjudica la marcha del gobierno", el presidente López Obrador rechazó que vaya a haber alguna afectación en su gobierno las posibles renuncias de funcionarios del gabinete legal y ampliado para buscar candidaturas de gubernaturas el próximo año.

El Presidente aseguró en conferencia de prensa que los funcionarios tienen derecho a participar como candidatos y adelantó que en su caso, serán sustituidos por mujeres y hombres con convicciones, principios y "no va haber ningún problema".