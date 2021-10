Gabriel García, encargado de proyecto de agua para La Laguna

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al exjefe de los súperdelegados, Gabriel García Hernández como encargado del proyecto Agua Saludable para La Laguna, debido a la oposición -dijo- de "políticos corruptos y retrógradas" que están en contra del plan.

El martes, García Hernández pidió licencia al Senado de República para separarse de su escaño debido a que se reincorporaría al gobierno federal.

Hernández regresó a la Cámara Alta luego de que en junio pasado renunció a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo del Gobierno de la República; su dimisión se dio tres semanadas después de la derrota de Morena en la Ciudad de México durante las pasadas elecciones intermedias.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador destacó la ayuda de Eduardo Tricio Haro, de Grupo Lala, para resolver el problema de contaminación de agua con arsénico en La Laguna.

Sin embargo, el mandatario dijo que ahora existe oposición de políticos retrógradas, corruptos, que no entienden que el plan es en favor de la salud del pueblo por sus intereses caciquiles y por sacar raja tratan de impedir que se lleve a cabo el proyecto.

"Ayer tomé la decisión de nombrar a Gabriel García, que es senador va a pedir licencia, de hacerse cargo del programa de agua saludable, porque ya habíamos acordado que no iba a haber problema pero son muy mañosos, están acostumbrados a tirar la piedra y esconde la mano. Voy yo y me dicen no hay problema, ahora hay dos amparos que están promoviendo, otro más".

El presidente advirtió que en su momento dará a conocer quiénes se oponen al proyecto y confió que ojalá y cambien de opinión, "porque hasta las piedras cambian de parecer".