Gabriel Quadri recoge su tarjeta de Pensión del Bienestar

El excandidato presidencial, Gabriel Quadri, compartió una publicación donde muestra que fue a recoger su tarjeta del Bienestar y afirmó que con lo suyo -dinero- no comprarán otro voto.

Por medio de su cuenta de X el exdiputado afirmó que con la Pensión de Adultos Mayores está recuperando algo del dinero que paga en impuestos.

"Al menos con lo mío no comprarán otro voto", señaló en el post.

El exaspirante a la candidatura comparó al gobierno de México con el de Cuba, Venezuela y Nicaragua; acusó que en el proceso es una "maquinaria astuta y perversa de adoctrinamiento y propaganda política e ideológica".

- Sheinbaum acusa a Quadri de inconsecuente

En noviembre del 2024 el también ingeniero civil acudió para inscribirse al programa de pensiones para Adultos Mayores lo que le valió múltiples críticas, incluyendo la de la de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de que la foto de Quadri de la Torre se viralizara en redes, la titular del Ejecutivo -durante su conferencia matutina- compartió publicaciones donde el exdiputado criticaba dicho programa por lo que Sheinbaum lo acusó de ser inconsecuente.

"Si fuera consecuente, pues no iría por su pensión, ¿verdad? Pero en las redes ayer salió, ahí está inscribiéndose a la pensión de adulto mayor. ¿Pues cómo? Primero es la consecuencia, ¿no?", cuestionó la mandataria federal.