GAC confirma planta de ensamble en México para 2026
La nueva planta permitirá ensamblar sedanes, SUVs y camionetas con tecnologías híbridas y eléctricas.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).- GAC México da un paso que cambiará su posicionamiento en el país, y es que la marca confirmó el inicio de operaciones de su primera planta de ensamble en territorio nacional para el segundo semestre de 2026.
Planta flexible para distintos tipos de vehículos
De entrada, no es un anuncio menor ya que lo hace en un momento donde la industria atraviesa cambios globales en comercio, aranceles y producción.
La nueva planta forma parte de la estrategia global que denomina la marca como "One GAC 2.0", un plan enfocado en crecimiento internacional, desarrollo local y cercanía con el consumidor.
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Y es que la decisión responde tanto al potencial del mercado nacional como a la capacidad manufacturera del país.
Una planta flexible para distintos tipos de vehículos
La planta operará con un sistema de ensamble flexible capaz de adaptarse a diferentes tecnologías:
· Vehículos de combustión interna
· Híbridos
· Híbridos enchufables
· Eléctricos
En cuanto a tipos de vehículos, podrán ensamblarse
· Sedanes
· SUVs
· Camionetas
Modelos como:
· EMZOOM
· GS8
· AION UT
· GS7
Este último próximo a lanzarse en el país forman parte de esta estrategia de producto.
Visión de crecimiento y expansión
Más que una planta: una visión de crecimiento
Este movimiento también fortalece la presencia de GAC en Latinoamérica y sienta las bases para futuras capacidades productivas, investigación y expansión comercial.
En esta primera fase, el enfoque estará en atender el mercado nacional.
Sin embargo, más detalles sobre la planta y su operación serán revelados en junio de 2026.
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