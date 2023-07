Gálvez planea denuncia contra Liz Vilchis por llamarla "La señora X"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- La senadora Xóchitl Gálvez anunció que en su ola de denuncias contra Presidencia, también incluirá a la periodista Ana Elizabeth García Vilchis, que dirige la sección "Quién es quién en las mentiras" de la conferencia matutina, tras haberla señalado como "La señora X".

En conferencia de prensa en Morelos, la también aspirante a la presidencia por el Frente Amplio expuso que sus denuncias llevaron a Andrés Manuel López Obrador a bajar cuatro de las mañaneras, aunque ella denunció cinco.

"Seguramente hoy voy a denunciar a la señorita Vilchis porque seguramente la señora X soy yo", aseguró.

"Está tratando de darle la vuelta porque el presidente todo trampea. Entonces yo voy a insistir en el INE que nos deje en paz que se ponga a trabajar", sentenció Gálvez.



Vilchis llama señora X a Gálvez

En la conferencia matutina, Vilchis se refirió a las elecciones del 2024 y acusó una exageración de publicistas que ponen a la cabeza a "La señora X", según sus palabras tras el llamado de atención del organismo electoral que les impide referirse a Xóchitl Gálvez.

"Vamos a iniciar con algo bastante interesante, porque los publicistas de la 'señora X' difunden una encuesta que la pone por los cielos a solo un pasito del paraíso y todos los medios la difunden como un acontecimiento cuando en realidad lo que esconden es que se trata de una estrategia publicitaria", describió en la sección "Quién es quién".

En su mensaje ante medios, la legisladora aprovechó para agradecer a la sociedad civil Ley y democracia por la defensa en su caso, sin embargo, también consideró que no es el momento de implementar la convocatoria por el proceso de la contienda interna del Frente opositor.

"Si vulneran tu intimidad es una manera de acosar, no sólo a mí, sino a cualquier mexicano que levante la voz, así me siento como en un gobierno autoritario", detalló la legisladora.