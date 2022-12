Gálvez solicita asistir a mañanera de AMLO

A-AA+

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la senadora panista, Xóchitl Gálvez, dijo que "ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores".

"Acaba de decir la señora Xóchitl Gálvez que ella va a quitar los programas de apoyo a los adultos mayores, lo mismo planteó la que era candidata del PRI en Hidalgo (Carolina Viggiano) y han votado para que no se apoye a los adultos mayores, ni se apoye la educación pública, ni se apoye la salud pública, que no se entreguen becas a personas con discapacidad, porque todo eso para ellos es populismo, es paternalismo.

"Ellos quisieran que el gobierno estuviese al servicio de una minoría, ese es su ideal, su verdadera concepción", dijo López Obrador.

Tras las aseveraciones del Presidente en su mañanera de este lunes, la senadora de Acción Nacional desmintió a López Obrador y le pidió que no se deje engañar "porque si lo hace, corre el riesgo de mentirle a todos los mexicanos".

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Gálvez mostró cómo siete días antes, el 28 de noviembre, se pronunció por seguir dando los programas sociales porque "sí son necesarios".

"Que no le mientan señor presidente, yo nunca propuse que se desaparecieran los programas sociales, lo que yo planteé es que, además del apoyo económico, se proporcionen habilidades y competencias digitales (...).

"Como senadora, voté a favor para que la pensión de adultos mayores esté en la Constitución. Señor presidente: No todo lo que le dicen es cierto", señaló la senadora panista.

---La petición de Xóchitl Gálvez para asistir a la mañanera

Además, Xóchitl Gálvez solicitó asistir a la mañanera de este martes "para aclarar mi postura respecto a programas sociales".

"Respetuosamente me dirijo a usted para solicitar un espacio en su conferencia de prensa en el Salón Tesorería de Palacio Nacional del día de mañana, martes 6 de diciembre del presente.

"Mi petición es que dé usted la oportunidad de aclarar mi posición respecto a los programas sociales.

"Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido de que se eliminen los programas sociales", señala la petición de la senadora de Xóchitl Gálvez, que quedó a la espera de respuesta.