Garantizado el abasto de medicamentos

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, aseguró que el abasto de medicamentos está garantizado para el próximo año e, incluso, ya está avanzado el proceso de la compra consolidada 2027-2028, por lo que esperan anunciar las primeras adjudicaciones en mayo de 2026.

Explicó que planean empezar a recibir los fármacos e insumos de la siguiente compra en enero de 2027, para "que no haya ningún tipo de discontinuidad".

En cuanto a la reciente compra complementaria, en la que no se lograron adquirir mil 26 claves por sobreprecio o por falta de documentación, afirmó que alrededor de 800 se comprarán durante este mes o a más tardar en enero de 2026, y detalló que no recibieron propuestas para adjudicar 140 claves, que representan el 1% de las piezas que se adquirirían.

El funcionario también comentó que alrededor de 10 empresas son investigadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y podrían ser inhabilitadas por incumplir en la entrega de medicamentos, pero no quiso dar detalles para respetar el proceso jurídico.

Sin embargo, acusó que la industria farmacéutica no tiene prácticas comerciales responsables, por lo que "apuesta por ganar una licitación y luego ver cómo resolver".

Durante la charla expuso que la compra consolidada 2025-2026 fue diferente a las anteriores, basada en un cálculo de la demanda, lo que no se hizo en la administración anterior. "Si no calculas bien la demanda, aunque tu compra de medicamento sea superexitosa, vas a tener desabasto", dijo.

Hace un año, cuando hicimos la primera compra, el 14 de enero fue el fallo, habíamos salido con un total de casi 3 mil claves adjudicadas y un total de ligeramente más de 4 mil 500, es decir, una tasa de éxito más o menos de dos terceras partes, que es lo estándar en casi todas las licitaciones de medicamentos, solicitaciones muy complejas que involucran más de una etapa siempre para adjudicarse.

Por qué hacer una

compra complementaria

—Esa primera compra tomó en cuenta lo que en ese momento las instituciones de salud consideraban iban a requerir para 2025-2026, y crucialmente tomaron en cuenta lo que los estados que integraron al IMSS-Bienestar habían estado recurrentemente solicitando. Sin embargo, no contemplaron el nuevo modelo médico del IMSS-Bienestar.

Con estas claves salimos primero, la licitación fue declarada nula y después prácticamente la totalidad de lo necesario para el Estado mexicano se adjudicó y se compró en torno a mayo y junio. Eso significa más o menos 4 mil 300 millones de piezas, de más de 3 mil 100 tipos de medicamentos e insumos para la salud.

Empezamos a hacer una cosa que es crucial: la Ruta de la Salud, para incrementar el abasto en los centros de salud, y tan pronto eso pasó nos dimos cuenta de una cosa: que tal vez históricamente habías necesitado 10 piezas al año. Estamos consumiéndolas más rápido de lo que está contemplado originalmente y por esa razón, y de manera preventiva, decidimos desde septiembre comenzar el proceso de una licitación para complementar aquellos volúmenes de piezas que íbamos a requerir para llegar hasta el fin de 2026.

Hoy el Estado mexicano tiene contratos abiertos, tiene proveedores que están entregando, y ya el proceso de suministro, pero vamos a necesitar un poco más de lo que habíamos contemplado, cerca de 4% a 5% más, y eso lo estamos haciendo con mucha anticipación.

Cuando inició el año mandábamos a los centros de salud y hospitales del IMSS-Bienestar 16 millones de piezas, más o menos. Hoy estamos enviando más de 30 millones de piezas, mes con mes.

Qué pasará con claves que no se adquirieron

en la compra

complementaria

—Son claves que, estamos bastante tranquilos, vamos a poder adjudicar, porque lo que tenían era un porcentaje de sobreprecio que requiere negociarse, y es algo que hacemos continuamente. Y así vamos a recuperar, estimamos, cerca de 400 claves.

Otras 400 claves son claves que presentaron alguna deficiencia técnica menor en los procedimientos de licitación. ¿A qué se refiere eso? Le faltó un papel, a veces trivial, a uno de los participantes y no pudimos adjudicar.