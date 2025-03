"Garantizados, los programas sociales pese a aranceles"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó la permanencia de los programas sociales en el país, ante la entrada de los aranceles de 25% que impuso Estados Unidos, y lamentó que la oposición haya celebrado esta medida contra México.

En su conferencia mañanera de este miércoles 5 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que la imposición de aranceles por parte del gobierno de Donald Trump se trata de una decisión unilateral.

"No es muy patriótico que digamos", expresó.

"No tienen ningún riesgo los programas sociales. Los programas de Bienestar, se mantengan o no los aranceles de Estados Unidos, están garantizados, todos", dijo la Presidenta.

"El domingo vamos a platicar, es muy fuerte el pueblo de México", dijo al reiterar la invitación al Zócalo este 9 de marzo para informar de las acciones ante los aranceles.

"Vamos a salir adelante y todos los programas del bienestar están garantizados", destacó.