Garantizan en Cámara de Diputados que estados y municipios contarán con más recursos

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, afirmó que en el Paquete Económico 2022 habrá recursos suficientes para que los estados y municipios reactiven su economía y generen inversión.

En un comunicado de prensa detalló que su bancada ya analizó la propuesta presupuestal que entregó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, el pasado 8 de septiembre, y sostuvo que para 2022 el Ramo 28 de Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, reporta un incremento nominal de 98 mil 087.4 millones de pesos con relación a lo aprobado el año pasado.

"Es decir, vamos a pasar de 921 mil 402.6 millones de pesos (mdp) en el PEF 2021 a 1 billón 019 mil 490.0 mdp. Por lo anterior, en términos reales, la variación representó un crecimiento de 6.7 por ciento", expuso.

También, explicó que el monto de transferencias a entidades federativas y municipios tendrá un incremento real de 4.7 por ciento respecto a lo aprobado en 2021, lo que equivale a un aumento de 166 mil 725.7 millones de pesos (mdp).

"El presidente López Obrador ha sido consecuente con las necesidades que tienen estados y municipios, algunos quizá con problemas severos por la pandemia. No obstante, eso requiere también de una disciplina en la recaudación que hacen las entidades, además de apretarse el cinturón y generar condiciones óptimas del gasto público", indicó Ignacio Mier.

El líder guinda advirtió que el presupuesto para el próximo año es "realista" y "austero", pero insistió en que sí toma en cuenta la necesidad de estados y municipios.

Criticó que desde el legislativo la oposición pretenda revivir el Ramo 23, que contemplaba una gran cantidad de recursos para estados y municipios, pues aseguró que éstos eran utilizados discrecionalmente.

"Yo creo que esos políticos, gobernantes y autoridades deben estar convencidos de que no pueden existir nuevamente los fondos que se utilizaban de manera discrecional de espaldas al pueblo y que permitió que los diputados, en lugar de atender sus funciones legislativas, se ponían a atender los moches, bajar recursos, canalizar, se convirtieron en ejecutores, hacerle propuestas a presidentes municipales", apuntó.

Ignacio Mier sostuvo que Morena en la Cámara de Diputados impulsará ese incremento a estados y municipios, "pero de ninguna manera volverán los tiempos de los moches".

Consideró lamentable que se exija a los legisladores federales "bajar recursos a las entidades, cuando saben que esa práctica ya quedó en el pasado. Ahora el presupuesto es para servir a la gente y no servirse de él. Por eso estamos convencidos de que la propuesta del Gobierno federal es la correcta y es lo que más conviene al desarrollo del país".

Mier Velazco señaló que Morena buscará garantizar los más de 400 mil millones de pesos para los programas sociales, y que pueda darse el incremento anunciado por el Presidente de la República a la pensión de adultos mayores, además de garantizar los recursos a los estudiantes de secundaria y bachillerato con las becas Benito Juárez, y la ampliación del programa Sembrando Vida y los programas de atención a las personas con alguna discapacidad.

Finalmente, agregó que propondrá a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, ante el pleno de la Cámara de Diputados el día jueves 23 de septiembre a las 11:00 horas.

Lo anterior, con la finalidad de profundizar en el análisis del Tercer Informe de Gobierno, específicamente en lo relativo a la política económica, así como del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022.