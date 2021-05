García Cabeza de Vaca es una cortina de humo: PAN

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, aseguró que la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es una cortina de humo porque la Cuarta Transformación no quiere que se hable de los graves problemas que hay en el país como el accidente de la Línea-12 del Metro.

En entrevista en una gira que hizo por Monterrey, Nuevo León, Marko Cortés, dijo que hoy se tendría que estar viendo que Marcelo Ebrard dejará el cargo de canciller para enfrentar a la justicia y de que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, tendría que enfrentar a la justicia, por el desplome de un tren en la Línea-12, pues hubo muertes de personas inocentes, negligencia, incapacidad y corrupción.

"No nos dejemos engañar, es una cortina de humo, quieren que hablemos de otra cosa, no quieren que estemos hablando de la crisis, de los graves problemas, de la Línea 12 del Metro, de la corrupción, de todo lo que ahí ocurrió. Hoy tendríamos que estar viendo que Marcelo Ebrard dejara el cargo para enfrentar la justicia, hoy lo que tendríamos que estar viendo es a un Mario Delgado también enfrentando la justicia, ahí hubo muertes de personas inocentes, por la negligencia, por la incapacidad, por la corrupción", dijo el líder panista.

Agregó que lo que buscan es distraer la atención de toda la gente y es claro que hay una persecución política contra el mandatario estatal y no se debe permitir, y recordó que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no hay posibilidad de detención y el cargo le da obligaciones y derechos, pues el fuero constitucional lo mantiene el mandatario panista.

"Es una clarísima persecución política, es evidente, no lo pueden permitir. La verdad es que ya un ministro de la Corte dijo que no ha lugar la posibilidad de la detención, el cargo, le da las obligaciones y los derechos y parte de sus prerrogativas es el fuero constitucional y el Congreso de Tamaulipas lo mantiene en el cargo. Él protestó ante el Congreso local, y, por lo tanto, Francisco Cabeza de Vaca sigue siendo el gobernador, con todas sus responsabilidades y atribuciones", explicó.

Sobre la posibilidad de desaparecer los poderes en Tamaulipas como lo planteó este jueves el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, el líder panista dijo que no ve esa posibilidad, porque los legisladores de la Cuarta Transformación no tienen una mayoría calificada al interior de la Comisión Permanente para solicitar un periodo extraordinario.

"No vemos nosotros esa posibilidad, porque no tienen la mayoría calificada que se requiere en el Senado de la República, simplemente no la vemos, y nosotros apelaremos que se respete la soberanía en el estado", dijo Marko Cortés.

Recordó que para convocar a periodo extraordinario se requiere la aprobación de la mayoría calificada de los integrantes de la Comisión Permanente, y tampoco la tiene Morena con sus aliados. "Nosotros confiamos que todos los partidos opositores realmente mantengan su voto con firmeza en esa posición".