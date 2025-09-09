logo pulso
LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

LORENA ¡UN GRAN AÑO MÁS DE VIDA!

García Harfuch descarta orden de aprehensión para Ernesto Ruffo por huachicol fiscal

La situación legal de Ernesto Ruffo y Gerardo Novelo es aclarada por el secretario de SSPC, descartando órdenes de aprehensión en su contra.

Por El Universal

Septiembre 09, 2025 01:07 p.m.
A
García Harfuch descarta orden de aprehensión para Ernesto Ruffo por huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que al día de hoy el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no cuenta con orden de aprensión por presuntos actos de huachicol fiscal.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario indicó que tampoco se cuenta al momento con una orden de aprehensión en contra del exsenador de Morena, Gerardo Novelo.

"¿Hay orden de aprehensión en contra del exgobernador del estado de Baja California, Ernesto Ruffo Appel? También se habla del exsenador de Morena, Gerardo Novelo, quien era el dueño del predio en donde se encontraron estos tanques de huachicol en el estado de Baja California", se le preguntó.

"Al momento ninguna de las dos personas que usted mencionó cuenta con orden de aprensión. Ninguno de los dos", respondió brevemente.

García Harfuch descarta orden de aprehensión para Ernesto Ruffo por huachicol fiscal
García Harfuch descarta orden de aprehensión para Ernesto Ruffo por huachicol fiscal

García Harfuch descarta orden de aprehensión para Ernesto Ruffo por huachicol fiscal

SLP

El Universal

La situación legal de Ernesto Ruffo y Gerardo Novelo es aclarada por el secretario de SSPC, descartando órdenes de aprehensión en su contra.

