Genera polémica caricatura de López-Dóriga presentada por AMLO

En su conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un cartón del monero Hernández, que muestra al periodista Joaquín López-Dóriga y que ha generado polémica en redes sociales.

Luego de anunciar que cancelaba su gira en la Ciudad de México para evitar contagios de Covid-19 y "para no darle motivo a los conservadores y a la prensa fifí porque para cuestionarnos, porque no les gusta nada de lo que hacemos", López Obrador exhibió la caricatura de Hernández.

"Es como una caricatura que vi ayer de Hernández, que es buenísima", expresó el Presidente en Palacio Nacional.

"AMLO malote regrésame el chayote", leyó López Obrador entre risas.

"Ya quítenla. Bueno, hay libertad, verdad. Esto no es ningún insulto, pero hay libertad, tanto de cuestionamiento, de crítica, como para el ejercicio de la réplica. Qué viva la libertad", agregó López Obrador.

Al respecto, periodistas y políticos expresaron su apoyo al periodista Joaquín López-Dóriga.

El expresidente Felipe Calderón expresó su solidaridad al periodista.

"Joaquín, siempre contigo. Sigue haciendo tú periodismo objetivo y profesional. La verdad siempre y por encima de todo. Saludos", escribió el expresidente Vicente Fox.

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, exhibió el cartón de Hernández presentado por el presidente López Obrador en la mañanera.

"¡Se pasan con #juaiderito", escribió el diputado Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT en San Lázaro.

Lilly Téllez, senadora de Acción Nacional, envió un abrazo al conductor de noticias.

En sus redes sociales, López-Dóriga dijo que el Presidente se burló en la mañanera, además que publicó una imagen de López Obrador reunido en Palacio Nacional con moneros.

"Aquí López Obrador con algunos de los que hacen la réplica por él, según dijo hoy. El presidente presenta la caricatura en la mañanera, se burla, dice que es 'buenísima' y que es derecho de réplica, vía Hernández, y la promueve Jenaro Villamil. Así de ruín su tándem", escribió López-Dóriga.

Por su lado, el monero Hernández escribió en redes: "Toda mi solidaridad con López-Dóriga, faro de honestidad periodística".